Nam tài xế tử vong khi nhảy sông cứu người tại Bắc Giang được truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Trao đổi với phóng viên Afamily, lãnh đạo xã Tam Dị, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, Giáp Văn T. ở địa phương là một người công dân ngoan ngoãn, hiền lành, tu chí làm ăn, không chơi bời nghiên ngập. Gia đình có 3 anh em, T. là con út, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp. Bố T. cũng vừa mới mất được một tháng và hiện giờ anh vẫn đang ở với mẹ. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ T. đau lòng khôn xiết, thương con đến khóc cạn cả nước mắt.

Vụ lãnh đạo này cũng cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho ai cũng xót thương chàng thanh niên xấu số. Sau khi thi thể được tìm thấy đã bàn giao lại cho gia đình để an táng, chính quyền địa phương, bà con trong làng cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình.

Người thân đau đớn chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh

Chiều 21/9, ông Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cho biết, Tỉnh đoàn đề nghị và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam tài xế 22 tuôi.

Tỉnh đoàn Bắc Giang cũng có quyết định truy tặng Bằng khen cho nam tài xế Giáp Văn T. bởi anh đã có hành động quên mình, dũng cảm cứu người khi gặp hiểm nguy.





Ông Kiên cho biết, sáng mai 22/9, ông sẽ cùng với cán bộ Đoàn các cấp xuống trao các danh hiệu này cho người nhà anh T.

Trước đó và khoảng trưa ngày 20/9, khi đang lưu thông trên cầu Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chị Dương Thị Thanh (SN 1997) đang điều khiển xe máy thì bất ngờ mất lái đâm vào lan can cầu và bị ngã xuống sông.

Cây cầu Cẩm Lý ở Bắc Giang

Lúc này xe tải của anh Giáp Văn T. đi qua thấy vậy liền không chút do dự lao xuống sông cứu chị Thanh. Mặc dù đã tiếp cận được với nạn nhân nhưng trong lúc đưa vào bờ dòng nước cuốn mạnh khiến nam tài xế bị đuối sức, cuốn cả 2 người ra giữa dòng rồi chìm xuống. Chiều cùng ngày thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy.

Tài xế lao xuống sông cứu người, cả 2 cùng tử vong

Theo Phương Hoa/SKCĐ