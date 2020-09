Nam thần Ji Chang Wook tiếp tục tấn công màn ảnh nhỏ năm 2020 với "Love Laws of City Men and Women"

Kakao TV đã xác nhận rằng Ji Chang Wook và Kim Ji Won đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình mới "Love Laws of City Men and Women", sẽ được phát sóng vào cuối năm nay. "Love Laws of City Men and Women" là tác phẩm mới do nhà văn Jeong Hyun Jeong của "I Need Romance" và "Discovery of Love" viết kịch bản và Jeong Da Yeon đồng sáng tác. Bộ phim kể một câu chuyện về một tình yêu bất chấp nguy hiểm đến tính mạng trong một thành phố.

Vì đội ngũ sản xuất đã quyết định phát sóng bộ phim qua KakaoTV nên hình thức sẽ khác với các bộ phim truyền hình truyền thống. Sẽ có 12 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 25 phút. Bộ phim sẽ được sản xuất theo mùa, với Ji Chang Wook và Kim Ji Won dẫn dắt câu chuyện đầu tiên.

Ji Chang Wook sẽ vào vai nam chính

Ji Chang Wook sẽ vào vai Park Jae Won, một kiến trúc sư trung thực và đầy nhiệt huyết. Anh ấy là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, thích đi dạo trên đường phố và có nhiều thú vui khác nhau. Park Jae Won là một "nam thần" chính hiệu, người có thể đánh cắp trái tim của bạn và biến mất như một giấc mơ đêm giữa mùa hè và là người mà bạn không thể quên. Ji Chang Wook được kỳ vọng sẽ thể hiện nhân vật hoàn hảo nhưng đam mê thái quá của Park Jae Won theo nhiều cách khác nhau.

Kim Ji Won sẽ sánh đôi cùng Ji Chang Wook

Kim Ji Won sẽ vào vai nhân viên tiếp thị tự do Lee Eun Oh. Cô ấy đơn thuần là một phụ nữ bình thường, nhưng nhân vật thay thế của cô ấy là Yoon Seon Ah, một người phụ nữ có tâm hồn tự do. Cô phải lòng Park Jae Won sau khi bốc đồng bỏ đi đến một nơi xa lạ.

Mở đầu năm 2020 không mấy thành công khi bộ phim "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul" liên tục vấp phải chỉ trích, Ji Chang Wook được kì vọng sẽ tạo nên đột phá với "Love Laws of City Men and Women". Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhập ngũ, Ji Chang Wook trở nên "lu mờ" trên màn ảnh nhỏ bởi chưa chọn được một kịch bản nổi bật, chỉ có thể thu hút khán giả bằng vẻ đẹp mã.

Mở đầu năm 2020 không mấy thành công của nam thần

Nữ diễn viên Kim Ji Won nổi lên từ bộ phim "Những người thừa kế", "Hậu duệ mặt trời" nhưng đều chỉ hoàn thành tốt nhất có thể với tư cách là một diễn viên phụ. Sau vai chính lần đầu tiên năm 2017 trong bộ phim tình cảm lãng mạn Thanh xuân vật vã của KBS2 cùng với Park Seo-joon, Kim Ji Won được biên kịch mong đợi sẽ chiếm trọn tình cảm của khán giả khi vào vai Lee Eun Oh.



Tổng hợp vai diễn ấn tượng của Kim Ji Won

Theo Thanh Thùy/SKCĐ