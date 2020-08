Nam thần Park Bo Gum chia tay showbiz Hàn 2 năm, lên đường nhập ngũ cuối tháng 8 khiến fan khóc ròng

Hôm nay 24/8, công ty chủ quản của Park Bo Gum là Blossom Entertainment chính thức lên tiếng về lịch nhập ngũ của chàng diễn viên.

Theo thông tin, nam diễn viên sẽ tạm dừng hoạt động trong showbiz trong 2 năm tới. Nguyên nhân là bởi vì nam tài tử sẽ nhập ngũ vào ngày 31/8 tới đây. Nam tài tử Reply 1988 sẽ nhập ngũ dưới tư cách lính tại ngũ tại đơn vị quảng bá đặc biệt của Hải quân Hàn Quốc. Cụ thể, sau khi được huấn luyện, anh sẽ đảm nhận vai trò chơi đàn điện keyboard trong ban nhạc quân đội.

Ngày nhập ngũ của tài tử Park Bo Gum đang tới gần.

Công ty cho biết thời gian và địa điểm nhập ngũ của nam diễn viên sẽ được giữ kín. Thông thường, các fan sẽ đến tiễn thần tượng nhập ngũ nhưng do tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp trở lại, phía công ty và Park Bo Gum đã hủy bỏ hoạt động này để đảm bảo an toàn. Công ty cũng yêu cầu người hâm mộ không đến địa điểm mà nam diễn viên nhập ngũ.

Các fan không khỏi buồn bã đau lòng trước tin sét đánh này và nhiều người hâm mộ đã thấy tiếc nuối khi không thể tới gặp idol làn cuối. May mắn thay, Park Bo Gum đã hoàn thành quá trình ghi hình cho Record of Youth - bộ phim truyền hình cuối cùng của nam diễn viên trước khi vắng bóng khỏi showbiz 2 năm. Ngoài ra, Park Bo Gum còn có 2 bộ phim khác đang trong quá trình hậu kỳ là Wonderland và Seobok.

Trước khi nhập ngũ Park Bo Gum đã kịp hoàn thành ghi hình bộ phim Record of Youth.

Nam thần màn ảnh nhỏ cũng đã chuẩn bị phát hành ca khúc dành tặng fan mang tên All My Love để cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ và yêu mến anh. Lịch trình cuối cùng trước khi nhập ngũ sẽ là buổi họp báo ra mắt phim Record of Youth vào ngày 27/8. Sau đó, Park Bo Gum sẽ phục vụ quân đội đến tháng 4/2022.

Park Bo Gum là một trong những nam diễn viên được yêu mến tại Hàn Quốc với loạt vai diễn làm nên tên tuổi như luật sư tâm thần trong Hello Monster (2015), thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988 (2015), hoàng tử Joseon trong bộ phim Mây họa ánh trăng (2016) và thanh niên tự do đem lòng yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong Gặp gỡ (2018).

Park Bo Gum đã có nhiều vai diễn thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Park Bo Gum là nghệ sĩ trẻ nhất được Gallup Korea bầu chọn là Nam diễn viên của năm. Anh cũng là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes.

