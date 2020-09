Nam thần Tống Uy Long xuất hiện trong phim mới với tạo hình cổ trang kém sắc khiến fan ngán ngẩm

Vào chiều ngày 29/8 bộ phim truyền hình được nhiều khán giả trông chờ "Trương Công Án" cuối cùng đã khai máy với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và không ngạc nhiên khi nhân vật chính thứ 2 là Tổng Uy Long

Bộ phim Trương Công Án được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên.

Trước khi chính thức khai máy, bộ phim đã khiến đại diện nam diễn Tỉnh Bách Nhiên phẫn nộ bởi "nhá hàng" đã lâu nhưng mãi không bắt tay vào thực hiện. Sau nhiều trắc trở thì cuối cùng những hình ảnh đầu tiên về bộ phim cũng đã được hé lộ.

Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy tạo hình của Tống Uy Long trong vai Trương Bình, mọt phim Trung không khỏi vỡ mộng bởi "lỗi thời" và kém sắc như những phim cổ trang từ đời "tám hoánh". Fan Trung còn đặc biệt so sánh anh chàng với nam tài tử TVB Trần Hào bởi tạo hình cổ trang của cả hai có nét tương đồng tới tức cười.

Trần Hào (hình trái) và Tống Uy Long (hình phải).

Nếu Tỉnh Bách Nhiên là một diễn viên thực lực đã gặt hái được nhiều thành công ở mảng điện ảnh với loạt phim có doanh thu khủng như "Truy lùng quái yêu", "Đạo mộ bút ký", "Chúng ta của sau này", "Nhà leo núi",... thì Tống Uy Long lại bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất sau vai Lăng Tiêu của "Lấy danh nghĩa người nhà".

Khi đặt anh chàng đẹp trai này bên cạnh những tiền bối thì có thế thấy rõ rằng năng lực diễn xuất của Tống Uy Long kém các đồng nghiệp "một trời một vực". Ngoài gương mặt thu hút và ưa nhìn thì Tống Uy Long không được xem là một diễn viên có thực lực. Nickname "người đẹp đầu gỗ" (chỉ mặt đẹp nhưng đóng phim không hay) của anh chàng cũng do vậy mà có.

Diễn xuất của Tống Uy Long ngày càng "đơ" lộ rõ khi đặt cạnh đồng nghiệp có thực lực.

Nay trong "Trương Công Án" ngay cả tạo hình của Tống Uy Long cũng không đủ nổi bật để kéo lại diễn xuất khiến khán giả không khỏi lo lắng. Nhiều người cho rằng Tống Uy Long có vinh dự nhận được vai diễn Trương Bình trong phim mới "Trương Công Án" cùng hợp tác với diễn viên Tỉnh Bách Nhiên cũng được xem là một cơ hội lớn để học hỏi và tiến xa hơn trong ngành giải trí

Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long sẽ hợp tác trong dự án phim "Trương Công Án".

Hiện ngoài những thông tin cơ bản và một vài hình ảnh hé lộ về tạo hình của Tống Uy Long thì khán giả vẫn còn phải "ngóng dài cổ" để biết được thêm thông tin về bộ phim đam mỹ "Trương Công Án" dự kiến hot hit trong thời gian tới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ