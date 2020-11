Kinh hoàng nam thanh niên 20 tuổi quan hệ tình dục với hàng loạt thi thể nữ trong nhà xác

Ngày 19/11 vừa qua, cảnh sát Bangladesh đã tiến hành bắt giữ Munna Vhakta (20 tuổi) vì cáo buộc quan hệ tình dục với nhiều xác chết trong khoảng thời gian hơn 1 năm liên tiếp.

Cách đây 2 năm, nam thanh niên 20 tuổi từng phụ giúp chú mình là ông Jatan Kumar (nhân viên nhà xác trong Bệnh viện Đại học Y Shaheed Suhrawardy thuộc thủ đô Dhaka). Với công việc ngày ngày ở trong nhà xác, tiếp xúc với xác chết Munna đã gây ra sự việc kinh hoàng.

Cụ thể, trong khoảng từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2020, Munna đã xâm hại hàng loạt nữ thi thể được đưa vào trong nhà xác này. Ngay khi có kết quả ADN chứng minh nam thanh niên 20 tuổi 'làm bậy' với tử thi, cơ quan chức năng đã lập tức bắt giữ Munna.

Liên quan đến vụ việc, trợ lý giám đốc CID Jisan Ul Haque thông tin, nghi phạm Munna còn đối mặt với cáo buộc quan hệ tình dục với người chết sau khi bị cảnh sát nước này tố cáo.

Sau khi kiểm tra, bộ phận pháp y thuộc Bệnh viện Đại học Y Suhrawardy đã gửi mẫu xét nghiệm âm đạo của thi thể có chứa tinh dịch nam giới cho các nhân viên CID. Quá trình giám định ADN cho thấy, các mẫu tinh dịch này đều của một người duy nhất chính là Munna.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã theo dõi ít nhất 5 lần Munna gây án, đều là những hôm anh ta có ca trực đêm tại nhà xác.

Sau khi bị bắt giữ, nhà chức trách tiếp tục xét nghiệm ADN đối với những thi thể còn lại. Thật kinh khủng, tất cả mẫu tinh dịch tìm thấy đều trùng khớp với ADN của gã thanh niên 20 tuổi.

Được biết, các thi thể được đưa đến nhà xác bệnh viện đều ở các khu vực lân cận như Kafrul và Mohammadpur. Theo đó, những thi thể này phải ở nhà xác ít nhất 1 ngày để các nhân viên có thể hoàn thành các thủ tục cần thiết.

