Thót tim cảnh nam thanh niên bị bạn đâm tử vong tại chỗ trong quán cafe 11:04 03/07/2020 Được biết sự việc xảy ra tại thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, H.Chương Mỹ, Hà Nội. Do mâu thuẫn từ trước, ông Bình cầm dao đến quán cà phê đâm một nhát chí mạng khiến bạn tử vong tại chỗ, sau đó đi đầu thú.