Xót xa nam thanh niên bị nước cuốn tử vong khi đang cùng bạn qua cầu tràn

Tin tức mới nhất ngày 19/9, Dân Trí dẫn lại thông tin từ ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ) sáng cùng ngày cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 thanh niên tử vong.

Danh tính nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định là anh Nguyễn Tuấn H. (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 4-5h sáng ngày 19/9, anh H. cùng 2 người bạn chở nhau trên 1 xe máy từ trung tâm huyện Hương Sơn qua xã Sơn Giang. Khi đến đoạn thông qua cầu tràn Đập Quát (ở xóm 1, xã Sơn Giang), cả 3 xuống dắt xe đi bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên thời điểm xảy ra vụ việc, huyện Hương Sơn có mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt cầu. Dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nhưng 3 thanh niên vẫn đi bộ dắt xe máy qua.

Lúc này, 2 trong số 3 thanh niên cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó, một người may mắn bơi được vào bờ, còn anh H. cùng chiếc xe máy bị nước cuốn mất tích. Ngay lập tức, vụ việc đã được thông báo đến người thân và chính quyền địa phương.

Đ ến 8 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 10m





Sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Hương Sơn phối hợp với UBND xã Sơn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.



Theo Thanh Niên, đến 8 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 10m. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khám nghiệm và thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Chiếc xe máy cũng đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ