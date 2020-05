Nam thanh niên bị tạm giữ 5 ngày vì điện thoại quấy rối cảnh sát để xin đi tù trốn nợ

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, khoảng 0h15 ngày 7/5, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi từ đối tượng này với nội dung muốn ngồi tù. Song nhân viên cảnh sát cho rằng anh ta đang đùa cợt nên đã làm ngơ.

Khoảng 15 phút sau không thấy phản hồi của phía cảnh sát, người đàn ông này đã trèo tường vào trong đồn cảnh sát Mai Lâm. Ngay lập tức anh ta bị cảnh sát trực ban đêm đó khống chế, chắn giữ. Cảnh sát phát hiện người đàn ông này nồng nặc mùi rượu.

Đối tượng Hoàng làm việc với cảnh sát địa phương

Tại trụ sở cảnh sát, đối tượng này thú nhận do bị áp lực kinh tế quá lớn, muốn tìm một chỗ an toàn để trốn nợ. Và nhận thấy, đồn cảnh sát là nơi an toàn nhất nên đã đến.