Thương bố mù quáng, con trai 19 tuổi đâm thương vong 2 người

Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với Võ Thanh Long (19 tuổi) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, trưa 15/6, ông Lê Văn Nhiều (35 tuổi) và Lê Phương Toàn (33 tuổi, quê Đồng Tháp) đưa nhau về nhà trọ ở phường Phú Yên, TP Thủ Dầu Một nhậu nhẹt.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Nhiều rủ thêm anh Toàn đến công ty ở KCN Đại Đăng (phường Tân Phú, TP Thủ Dầu Một) gặp Võ Văn Sơn (43 tuổi, quê ở AN Giang) hỏi về lý do chặn xe, đánh vợ Nhiều trước đó vài ngày.

Đúng lúc này, Toàn và Nhiều thấy Sơn chở vợ đi trên đường nên đã chặn xe lại để nói chuyện. Sau khi nói với nhau vài câu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Cùng lúc, Long (con trai Sơn) chạy xe ngang qua. Chứng kiến cảnh bố bị người ta đánh nên không kìm lòng được. Long liền rút dao lao vào đâm nhiều nhát lên người Nhiều và Toàn.

Võ Thanh Long sau khi bị bắt

Hậu quả, Nhiều và Toàn gục tại chỗ. Phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên Nhiều tử vong còn Toàn bị thương nghiêm trọng.

Gây án xong, Long lập tức rời khỏi hiện trường và không lâu sau đó thì đến Công an đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Liên quan đến bênh bố đâm chết người, ngày 1/8/2019, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã đã di lý và bàn giao Nguyễn Huy Mạnh (25 tuổi) ngụ Đồng Nai cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý điều tra về hành vi giết người của đối tượng tên Mạnh.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, Mạnh bất ngờ đi tới dùng dao dài khoảng 30cm đâm trúng ngực khiến anh Hà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn, đến khoảng 23h 30 cùng ngày thì bị bắt.

