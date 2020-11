Bị nhắc nhở vì nẹt pô lạng lách, nam thanh niên cầm dao đâm trọng thương 3 bảo vệ chung cư

Ngày 2/11, theo thông tin từ Báo Dân Trí , cơ quan chức năng TP.HCM đang truy tìm nam thanh niên cầm dao tấn công 3 bảo vệ chung cư Tecco Green Nest (đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 26/8. Vào thời điểm trên, một thanh niên chưa rõ danh tính chạy xe máy vào trong khu chung cư Tecco Green Nest. Nhận thấy hành động nẹt pô, đánh võng của nam thanh niên có thể gây nguy hiểm cho Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 26/8. Vào thời điểm trên, một thanh niên chưa rõ danh tính chạy xe máy vào trong khu chung cư Tecco Green Nest. Nhận thấy hành động nẹt pô, đánh võng của nam thanh niên có thể gây nguy hiểm cho Trẻ em nên bảo vệ ở đây đã lên tiếng nhắc nhở.

Nơi xảy ra vụ việc



Người Lao Động đưa tin, sau đó cả hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên thức giận bỏ đi, sau đó cầm dao quay trở lại, gọi một trong số 3 bảo vệ chung cư là anh N.L.K (22 tuổi, quê Hậu Giang) ra nói chuyện.



Lúc này, nam thanh niên cầm dao bất ngờ tấn công khiến anh K. trọng thương. Một số bảo vệ chạy ra can ngăn nhưng cũng bị tấn công. Vụ việc khiến 1 bảo vệ bị đâm thủng phổi, một người bị đứt động mạch và một người bị chấn thương phần mềm.



Sau khi gây gây án, đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai, tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.



3 bảo vệ trọng thương phải nhập viện, trong đó anh N.L.K. T.C.Đ. (22 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) bị thương nặng đã được phẫu thuật, hôn mê. Riêng bảo vệ L.H.Đ. (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) bị thương phần mềm khẩu 11 mũi.



Qua kiểm tra được biết, kẻ gây án có người quen sinh sống ở chung cư chứ không phải cư dân nơi đây. Nam thanh niên thường xuyên ra vào chung cư, nẹt pô, lạng lách đánh võng nên từng bị nhiều lần nhắc nhở.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ