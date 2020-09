Nam thanh niên đâm bạn của người yêu tới tử vong trong cuộc hỗn chiến chỉ vì hiểu lầm khi nhắn tin

Ngày 13/9, VKSND TP.HCM thông tin về việc hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với những bị cáo Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê Đồng Tháp), Võ Thành Nhân (SN 1996, quê Kiên Giang) cùng 5 người khác về tội " Giết người " và "Cố ý gây thương tích".

Hình ảnh về vụ việc được trích từ camera an ninh

Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Minh Thỏa (SN 1978, quê Thừa Thiên - Huế) cùng 3 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 10/5/2019, chị Nguyễn Thị Phượng cùng Nguyễn Văn Trung và nhóm bạn ngồi ăn uống tại một phòng trọ ở đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Trong khi ăn, Nguyễn Khánh Thủy (SN 1980) là một thành viên của nhóm bạn đang nhậu này dùng điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Minh Thỏa (bạn trai Thủy) với nội dung như sau: "Đừng làm cho chị giận nha cưng". Ngoài mục đích để trêu bạn trai thì Thủy không có ý gì khác.

Khoảng 1 tiếng sau khi nhận được tin nhắn, Thỏa đến phòng trọ của Phượng gặp Thủy đang ngồi cùng nhóm bạn và nói đùa: "Con kia, mày gọi ai bằng cưng?". Khi nghe những lời này do không biết Thỏa là bạn trai của Thủy nên Nguyễn Văn Trung đã có hành động mất kiểm soát, đứng dậy nhìn Thỏa với vẻ mặt không hài lòng.

Thấy tình hình căng thẳng, Thỏa có xuống nước mời bia Trung và mọi người để làm hòa nhưng Trung không uống. Sau bữa ăn, Thoả chào tạm biệt mọi người rồi kêu Thủy về cùng nhưng Thủy giận không về chung mà sau đó bỏ về phòng trọ.

Hình ảnh minh họa vụ hỗn chiến

Trung vẫn chưa nguôi cơn giận khi bạn mình bị coi thường nên đã ra xe lấy cây 3 khúc rồi gọi điện kêu đồng bọn tới phòng trọ. Thỏa thấy vậy cũng ra đầu hẻm gọi điện cho bạn tới và hẹn Trung tới giải quyết mâu thuẫn. Khi người của hai nhóm đến phòng trọ của Phượng thì ngay lập tức lao vào hỗn chiến.

Giữa lúc hỗn chiến, Trung bị Hận (bạn của Thỏa) đâm trúng vai phải ra nhiều máu. Trung được đưa mọi người đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã muộn và tử vong vào chiều cùng ngày.

Toàn bộ vụ việc được các camera an ninh khu vực xóm trọ ghi lại, Công an TP.HCM đã thu giữ được giữ tài liệu hình ảnh để xác định hành vi của từng người.

Trước tai nạn đột ngột này, vợ nạn nhân Nguyễn Văn Trung yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 100 triệu đồng, yêu cầu cấp dưỡng nuôi con sinh năm 2014 mỗi tháng 2 triệu đồng đến khi cháu 18 tuổi. Các bị can và gia đình các bị can đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 125 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ