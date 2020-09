Nam thanh niên đâm chết thím ruột vì không đòi được tiền chơi họ khiến dân xung quanh khiếp đảm

Ngày 3/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Trịnh Duy Đăng (SN 1982, trú ở Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS.

Năm 2010, vợ chồng Đăng đóng 30 triệu đồng cho thím ruột, bà Lưu Thị Bảy, 66 tuổi để chơi hụi. Sau khi vỡ hụi, vợ chồng Đăng nhiều lần đến đòi song không được trả khiến Đăng đem lòng hận thù và nung nấu ý định xấu.

Theo lời khai tại toà, 10h30 ngày 26/20/2019, sau khi uổng rượu say không kiểm soát được hành vi, Đăng giấu hai con dao bầu trong người, sang nhà bà Bảy đòi nợ, nhưng chỉ gặp con trai bà. Đăng nán lại uống nước, hút thuốc lào với con trai chủ nhà và quyết tâm đợi bà Bảy về để giải quyết. Khoảng 10 phút sau, bà Bảy về, nói không có tiền trả nên nảy sinh xung đột.

Bị cáo Đăng tại tòa án.

Sẵn dao mang theo bên mình, bị cáo Đăng rút ra đâm 1 nhát trúng vùng ngực phải bà Bẩy. Bị đâm, bà Bẩy hét lên kêu cứu con trai. Nghe tiếng mẹ kêu, con trai bà Bẩy liền chạy vào bếp lấy dao chạy ra ứng cứu nhưng vợ anh này đã ngăn lại.

Thấy con trai bà Bảy có ý định đe dọa mình, Đăng ném 1 con dao về phía vợ chồng con trai bà Bẩy nhưng không trúng ai. Trên đường về nhà, con dao còn lại trong tay Đăng được một người cùng thôn tước lấy, vứt đi... Đến trưa cùng ngày, Đăng ra cơ quan công an đầu thú.

Về phía bà Bẩy, sau khi bị đâm, bà được đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên sau một thời gian ngắn điều trị, bà Bẩy đã tử vong.

Theo kết luận pháp y, nguyên nhân bà Bẩy tử vong do mất máu cấp. Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Đăng mới bồi thường cho gia đình bà Bẩy một khoản tiền rất nhỏ.

Hình ảnh minh họa hung khí.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Đăng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo Đăng cho rằng ban đầu bị cáo chỉ có ý định mang dao sang đe dọa bị hại chứ không có ý định giết người, nhưng lời khai này của bị cáo Đăng không được tòa án chấp nhận vì không có căn cứ. Lí do rượu say không làm chủ được hành vi cũng bị bác bỏ bởi đại diện VKS chất vấn: "Bị cáo không nên đổ tại rượu, say rượu mà còn nhớ kỹ từng tình tiết?".

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Duy Đăng mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

