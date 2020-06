Phẫn nộ nam thanh niên đánh đạp, tát liên tiếp mẹ già ngay trước mặt vợ và con nhỏ

Mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh tượng nam thanh niên đánh đập mẹ già ngay trước mặt vợ con.

Nam thanh niên đánh đập mẹ già ngay trước mặt vợ con gây phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên và một người phụ nữ lớn tuổi (được cho là mẹ) đang tranh cãi gay gắt, nam thanh niên tỏ ra vô cùng nóng nảy.

Lúc này, người mẹ đang ngồi rồi đứng dậy, tát nam thanh niên một cái. Thanh niên này lập tức đánh lại, vung tay tát liên tiếp vào mặt mẹ già.

Thời điểm đó, còn có một người phụ nữ trẻ tuổi và một cháu bé khoảng 6-7 tuổi (được cho là vợ con của nam thanh niên) đã chứng kiến sự việc. Lập tức, cháu bé khóc mếu sợ hãi chạy ra ngoài, người vợ cũng lao vào khuyên can chồng. Một người đàn ông lớn tuổi khác cũng từ trong nhà chạy ra can ngăn, lôi nam thanh niên ra ngoài.

Bị con trai đánh đập, người mẹ chỉ biết ôm mặt gào khóc. Một lúc sau nam thanh niên lại vào trong nhà, nhảy lên đạp vào người mẹ già...

Clip nam thanh niên đánh đập mẹ già

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 15/6. Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi nam thanh niên đánh đập mẹ già đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Chứng kiến sự việc, đa số cư dân mạng đều bày tỏ thái độ bất bình, bức xúc trước sự bất hiếu của nam thanh niên.

Sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đã là sai, không những vậy thanh niên này còn sử dụng bạo lực với chính người mẹ già yếu của mình, ngay trước mặt vợ và con nhỏ.

Dù nguyên nhân cuộc tranh cãi là gì thì hành động của nam thanh niên là không thể chấp nhận được.

Hiện đoạn clip nam thanh niên đánh đập mẹ già vẫn đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ