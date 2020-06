Bị bạn gái nhốt ngoài cửa vì say rượu, nam thanh nhiên cay cú hiếp dâm luôn bà chủ trọ

Hoàng tuy còn trẻ nhưng lại thích nhậu nhẹt, lần nào cũng đi tới tối muộn mới về và trong tình trạng say xỉn. Tức giận trước cách sống này của bạn trai nên cô gái đưa ra quy định “nếu anh tiếp tục uống rượu đến nửa đêm lần nữa thì em sẽ nhốt anh ở ngoài, không cho mở cửa vào trong”.

Vào một ngày đầu tháng 2/2020, Hoàng chứng nào tật nấy đi uống rượu đến nửa đêm mới về. Hoàng gọi cửa đề nghị người yêu cho vào phòng ngủ nhưng bị từ chốt. Cô gái nhất quyết bỏ Hoàng ở ngoài để cảnh cáo. Hoàng đứng bên ngoài đập cửa, lớn tiếng la hét nhưng không ăn thua.

Lúc này, bà Lâm động lòng thương liền đưa cậu trai vào phòng cho sạc điện thoại. Trong lúc đang đợi sạc pin thì Hoàng bị bà Lâm trách móc về việc không hiểu chuyện, nhậu nhẹt tối ngày gây ảnh hưởng cả khu trọ.

Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng bỏ đi khỏi khu trọ. Bà Lâm liền gọi điện trình báo cảnh sát địa phương. Biết việc làm của mình khó thoát tội nên sau đó Hoàng đã ra đầu thú.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã ra lệnh bắt giữ Hoàng với cáo buộc cưỡng dâm. Tại trụ sở cảnh sát Hoàng lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra vô cùng ân hận.

