Nam thanh niên tử vong đầy thương tâm do vừa dùng điện thoại vừa sạc pin khi trời sấm sét

Ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho em H.V.T (SN 1998, trú tại thôn Xuân Sơn).

Người thân đau xót vì sự ra đi đột ngột của T.

Được biết, em T. hiện đang làm công nhân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Thời điểm xảy ra sự việc, ở địa bàn xã xảy ra cơn mưa rất lớn kèm sấm sét, nhà T. cũng chỉ cách trạm biến áp xã Trung Giã khoảng 600m. Nguyên nhân tử vong là do vào hồi 18h30 ngày 22/9 vừa qua, em T. đã vừa sử dụng điện thoại, vừa sạc trong lúc trời nổi cơn giông, sấm sét nên không may bị sét đánh trúng người.

Người thân làng xóm tới đám tang chia buồn cùng gia quyến

Để lý giải về trường hợp sét đánh trúng, tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng, khi trời mưa, có sấm chớp thì việc sử dụng điện thoại di động là một hành động sai lầm. Điện thoại di động sử dụng sóng điện từ truyền trong không gian. Do đó, khi sử dụng điện thoại di động trong điều kiện trời mưa giông, có sét, ta vô tình đang thu sóng điện từ. Điện tích sẽ chuyển từ các đám mây xuống đất và đánh v ào điện thoại, gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhất là tại những khu vực không có cột thu lôi.

Nếu phát hiện người bị sét đánh chỉ bị ngất, cần phải cứu ngay bằng phương pháp hà hơi, thổi ngạt, kết hợp xoa bóp tim ngoài lồng ngực với tần suất 14- 16 lần/1 phút. Điều quan trọng là phải kết hợp hai động tác nhịp nhàng với nhau, nếu không, động tác này sẽ phản lại động tác kia (cứ thổi ngạt một lần thì làm động tác xoa bóp (ép) tim bốn nhịp).

Vào khoảng 18h05 ngày 22/9, tại sân bay Nội Bài đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 nhân viên tử vong. Vào hôm qua 22/9, Thời tiết Hà Nội xảy ra tình trạng giông gió sấm sét nên đã có rất nhiều tai nạn sét đánh thương tâm xảy ra.tử vong.

bất ngờ sét đánh vào cánh phải máy bay làm anh bị ảnh hưởng, bất tỉnh. Sân bay đã huy động lực lượng y tế tại chỗ tiến hành sở cứu và chuyển tới Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh B. đã tử vong trên đường cấp cứu tới b nh N.T.B. sinh năm 1980, là nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đang làm nhiệm vụ kiểm tra thìsét đánhệnh viện.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ