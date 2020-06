Nấm thức thần bủa vây giới trẻ Hà Nội, gây ảo giác mạnh và độc hại hơn ma túy đá

Ngày 7/6 vừa qua, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ một nam sinh viên 19 tuổi rao bán "nấm thức thần" qua mạng. Nam thanh niên tên Nguyễn Trần Tuấn Phương (trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, Quang Trung, Đống Đa).

Phương hiện đang là sinh viên năm nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội. Phương từng nhiều năm là học sinh giỏi của trường cấp ba có tiếng ở Hà Nội.

Nguyễn Trần Tuấn Phương



Đại tá Nguyễn Văn Viện, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, cho biết, Phương bị công an tạm giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Loại ma túy mà Phương bán được gọi là nấm thức thần. Qua giám định số cây nấm khô thu được là ma túy loại Psilocine có khối lượng 26,458 gam.

Qua điều tra ban đầu, năm 2018 nam sinh này bị stress nặng nên đã tìm đến nấm thức thần để giải khuây, rồi nảy sinh ý định tự nghiên cứu trồng để sử dụng và bán. Sau đó, Phương tìm tài liệu bằng tiếng Anh, tự học công thức, pha chế, cấy phôi để tự trồng nấm ma túy trong nhà, sau đó rao bán trên mạng xã hội

Nấm thức thần là gì?



Tại Việt Nam, Psilocine trong nấm thức thần thuộc danh mục 1 được quy định trong Nghị định 82/2013. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và Tại Việt Nam, Psilocine trong nấm thức thần thuộc danh mục 1 được quy định trong Nghị định 82/2013. Đây là chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội. Việc sử dụng các chất này trong phân tích kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.



Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) đánh giá nấm thức thần là loại ma tuý mới được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nấm thức thần xuất hiện ở Hà Nội.

Số nấm thức thần được thu giữ tại nhà Phương



Dù là loại ma túy mới nhưng các chuyên gia khẳng định, nấm thức thần nguy hiểm gấp nhiều lần các loại ma túy truyền thống.



Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện 09, chuyên điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, phân tích, nấm thức thần còn gọi với nhiều cái tên khác nhau như nấm ma túy, nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật...



Loại nấm này mọc phổ biến những vùng khí hậu nhiệt đới như Bắc Mỹ, Mexico. Xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây, nấm thức thần được trồng lén, phát triển nhanh.

Nấm thức thần gây ảo giác như thế nào?



Người tìm đến nấm thức thần với mong muốn tìm được cảm giác "lạc vào một thế giới khác" hoặc thử cảm giác bay bổng, thoát ly thực tại đau khổ buồn chán. Theo quan niệm của giới trẻ, nếu may mắn, người ăn nấm sẽ có một chuyến du lịch tốt đẹp (good trip), còn nếu không may thì sẽ có một chuyến du lịch xui xẻo (bad trip). Thực tế, nấm thức thần còn mang tới cảm giác đáng sợ và những tác hại khôn lường.





Nấm ma túy do Phương nuôi cấy



Một cây nấm thức thần thường được cắt làm 3-5 miếng để nhai hoặc ngậm, sau khoảng 20 phút sẽ thấy tác dụng. Cảm giác đầu tiên sau khi sử dụng nấm thức thần là cảm giác thời gian và không gian như thu hẹp lại, cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng không trọng lượng, mất khả năng di chuyển. Mọi vật trong mắt lúc này đều méo mó, dị dạng, tâm trí hoàn toàn tách biệt với thế giới thực tại.



Trong vòng 6-20 tiếng sau khi sử dụng, người đã ăn nấm thức thần còn xuất hiện tình trạng ảo giác tăng dần biểu hiện là suy nghĩ không mạch lạc, nói chuyện, khóc rồi cười một mình, có khi nôn, ói, đi vệ sinh nhiều, kiệt sức...

Tác hại khủng khiếp của nấm thức thần



Nấm thức thần có chứa psilocybine, psilocine... là các chất gây nghiện và ảo giác cực mạnh. Tùy thuộc vào người dùng và liều dùng dẫn đến biểu hiện, ảo giác khác nhau. Nếu sử dụng liều thấp gây ảo giác và tác dụng phụ kiệt sức, liều cao dẫn đến tử vong. Nhiều đối tượng cho biết dùng nấm thức thần đem lại cảm giác "ngáo" thích hơn ma túy.



Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, lạm dụng chất này có thể dẫn đến hoang tưởng, hoảng sợ và lo lắng, rối loạn tri giác, dễ dẫn đến tự sát. Người dùng lâu dài dễ bị ngộ độc thần kinh trung ương, khiến các liên lạc của các vùng trong não với nhau bị cắt đứt dẫn đến xáo trộn trong ý thức và loạn thần. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều kẻ gây án mạng trong trạng thái rối loạn ý thức.



Loại ma túy này gây ra các ảnh hưởng khác về thể chất như gây nghiện, tăng huyết áp, nhịp thở hoặc nhiệt độ cơ thể, chán ăn, khô miệng, các vấn đề về giấc ngủ...

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh nấm thức thần thuộc loại nhóm chất hướng thần - là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Chính vì có gây nghiện nên dù sử dụng ít hay nhiều loại ma túy này đều gây nguy hiểm.

Nam sinh viên 19 tuổi nuôi cấy nấm thức thần rao bán trên mạng. Video: VNE

