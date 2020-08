Nạn nhân cung cấp chi tiết diễn biến vụ giả cảnh sát xông vào nhà đọc lệnh bắt giam

Your browser does not support HTML5 video.

Đỗ xe lấn chiếm lòng đường còn tỏ ra hổ báo, tài xế bị người qua đường dạy cho bài học nhớ đời

Đỗ ô tô chiếm hết lòng đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, thế nhưng tài xế bụng phệ vẫn kiên quyết không đánh lái nhường đường mà còn lớn tiếng nạt nộ người khác và cái kết.