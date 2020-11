Vụ clip đánh ghen dã man tại Huế: Nạn nhân kể lại giây phút bị đánh đập kinh hoàng

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, lần đầu tiên chị N.T.H., (SN 1995), trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế , nạn nhân trong vụ đánh ghen dã man tại Huế lên tiếng về sự việc.

Chia sẻ với Người đưa tin Pháp luật , chị H. kể lại khoảng 19h30 ngày 16/11, trong lúc chị đang đứng nói chuyện với anh P.H. tại bờ kè xã Hải Dương thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên 2 xe máy gồm, 3 nam và 4 nữ xông đến đánh chị.

Theo chị H., trong số nhóm người đó thì có 5 người có hành vi đánh chị. Cụ thể, bà Trang dù chỉ có một chân đã dùng nẹp chống chân để đánh vào mặt chị, một người phụ nữ khác dùng chiếc giày đánh vào vùng nhạy cảm. Riêng đối tượng Công vừa xông vào đánh vừa có hành vi sàm sỡ chị.

4 đối tượng tham gia đánh ghen dã man đã bị khởi tố

"Tôi bị nhóm người kia đánh đến 20 phút, họ còn lấy quần áo của tôi vứt xuống nước. Họ nghi ngờ tôi có mối quan hệ bất chính với anh H., nhưng họ không hề có bằng chứng nào cũng không bắt quả tang tôi, tôi với anh H. chỉ là mối quan hệ anh em ngoài xã hội , tôi cũng đã lập gia đình và đã có con", chị H. nói.

Chị mong rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ vụ việc để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật .



Trước đó, dư luận phẫn nộ khi mạng xã hội lan truyền 1 clip có thời lượng gần 3 phút ghi lại cảnh 1 cô gái bị nhóm người lột sạch quần áo, ghì chặt người xuống đường để đánh đập dã man.



Theo những gì được ghi lại, dù nạn nhân đã liên tục gào khóc, van xin nhưng nhóm người trên vẫn không buông tha. Trong đoạn clip có sự xuất hiện giọng của 1 nam giới liên tục dùng lời lẽ tục tĩu, cổ xúy cho hành vi đánh đập cô gái. Thậm chí, 1 người phụ nữ xuất hiện trong clip còn dùng giày đánh liên tiếp vào vùng nhạy cảm của cô gái.



Sau khi clip bị phát tán trên MXH, công an vào cuộc xác minh dựa trên trình báo của nạn nhân. Ngày 20/11, Công an TX.Hương Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi làm nhục người khác gồm Lê Công, Nguyễn Thị Bé, Đặng Thị Thùy Trang (cả ba cùng trú tại xã Hải Dương, TX.Hương Trà) và Nguyễn Thị Thùy Trâm, trú đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế.







Được biết, chị H. hiện Sức Khỏe đã ổn định. Người phụ nữ này hiện đang sinh sống cùng một đứa con 7 tuổi.

Theo Hà Ly/SCKĐ