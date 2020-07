Nàng công sở nên sắm ngay sơ mi lụa, vừa chanh sả vừa trendy mùa hè

Áo sơ mi vốn luôn là một item cứng của những nàng công sở bởi sự chỉn chu, lịch sự. Bên cạnh những mẫu sơ mi vải thô thông thường, các nàng sành điệu đừng bỏ qua item sơ mi lụa nhé. Đây là một món đồ cực trendy mùa hè này, khi diện vừa thoáng mát vừa sang chanh hết nấc.

Hè năm nay, loại item vải lụa đang lên ngôi và sơ mi lụa cũng không nằm ngoài xu hướng. Item này được vô số shop thời trang bày bán cũng như xuất hiện trong tủ đồ của nhiều chị em sành sỏi. Sơ mi lụa vẫn giữ nguyên phom dáng như các loại sơ mi khác, nhưng nhờ chất vải bóng mịn, mượt mà, item này đã giúp người diện tăng vài phần kiêu kì, thanh thoát.

Sơ mi lụa có độ rủ vừa phải, giúp tôn đường cong cơ thể nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà chị em nào diện sơ mi lụa sẽ có vẻ ngoài sexy quyến rũ nhưng lại rất có chừng mực, chưa kể còn vô cùng sang chảnh, sành điệu.

Chị em có thể diện sơ mi lụa với quần jeans để tạo một bộ đồ diện phố trendy, hoặc phối cùng quần âu công sở để có một vẻ ngoài lịch sự, chỉn chu. Ngoài ra các nàng cũng có thể mix item này với váy 2 dây, như vậy ta sẽ có ngay một set đồ ngọt ngào, nữ tính. Chất vải lụa mềm mượt, thoáng khí sẽ rất thích hợp để diện vào mùa hè, dù có mặc đi làm hay đi chơi đều vô cùng ổn áp.

Dưới đây là 1 số địa chỉ bán sơ mi lụa mà các chị em có thể tham khảo: Ziel, Meo, Maiimer, Up to second... Các nàng sành điệu nên sắm ngay một chiếc sơ mi lụa để thăng hạng gu thời trang của mình nhé, đảm bảo vừa thời thượng vừa trendy hết mực.

Cách xắn tay áo sơ mi lụa cố định