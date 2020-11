Nâng mũi bằng sụn tai, cô gái nào ngờ khiến chiếc tai biến dạng vì sẹo đùn to đùng như súp lơ

Mới đây, trên một nhóm kín chuyên bóc phốt làm đẹp có một tài khoản chia sẻ câu chuyện và hình ảnh một người nâng mũi bằng sụn tai. Hậu quả là tai của cô gái này bị sẹo đùn sưng to biến dạng hay thường gọi là tai súp lơ.

"Có ai nâng mũi sụn tai mà nghĩ đến mình sẽ bị trường hợp này không mọi người, sẹo lồi mà như một tổ sẹo nó nằm trong đó. Làm phương pháp gì thì nhớ phải kiêng cữ thật kĩ và đúng đắn mọi người nhé, kẻo lỡ như vậy thì khổ", tài khoản này viết.



Sau khi bài viết được đăng tải khiến các chị em không khỏi hoang mang. Một số người lo ngại không biết nguyên nhân của sự việc này là gì. Nhiều người còn nhắn gửi bản thân đã làm nâng mũi bằng sụn tai đến 2 lần, 2 tai hết cả sụn để lấy nhưng cũng không bị như vậy, thậm chí với người có cơ địa sẹo lồi cũng chưa từng gặp phải trường hợp như vậy.

Lý giải về trường hợp này, TS.BS chuyên ngành thẩm mỹ Phạm Thị Việt Dung ( Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ), thực tế kỹ thuật nâng mũi bằng sụn tai chỉ là lấy lượng nhỏ sụn vành tai đủ để một lớp mỏng bọc ở đầu mũi trong những trường hợp cần làm dài đầu mũi trong khi da đầu mũi mỏng. Hiện nay nhiều chất liệu bọc đầu mũi nhân tạo khá an toàn cũng đang dần thay thế sụn vành tai.



Vết rạch không ảnh hưởng đến các cấu trúc bên trong cũng như thẩm mỹ bên ngoài. Nâng mũi bằng sụn tai thực chất là một tiểu phẫu nhẹ nhàng, được thực hiện nhanh chóng, không mất nhiều thời gian hồi phục.



Chưa kể, như phần trên đã nói, nâng mũi bằng sụn tai cần rất ít sụn tai để làm chứ không phải lấy hết cả sụn tai cho một lần nâng mũi.



Trong đó, sẹo lồi không chỉ sưng to mà còn gây ngứa ngáy khó chịu cho người bệnh khiến bệnh nhân thường gãi nhưng càng gãi sẹo càng ngứa hơn và sưng to hơn. Đáng nói bệnh dễ tái phát dù sau nhiều năm cắt sẹo.



Các bác sĩ cho biết hiện chưa thể xác định nguyên nhân gây bệnh tai súp lơ. Sẹo lồi ở tai thường gặp ở người bấm khuyên tai, gặp chấn thương ở tai và các nguyên nhân gây nhiễm trùng…



Bên cạnh đó, chị em sau khi thực hiện bất cứ thủ thuật thẩm mỹ nào cũng cần đảm bảo kiêng cữ đúng như chỉ định của bác sĩ như kiêng thịt gà, gạo nếp vì dễ gây sưng viêm và mưng mủ, kiêng thịt bò, rau muống vì có thể để lại sẹo lồi. Người có cơ địa sẹo lồi thì càng nên cẩn trọng khi thực hiện thẩm mỹ.



