Khai báo không trung thực để được xét nghiệm COVID-19, 3 cô gái tự ý bỏ về vẫn bị đưa đi cách ly

Sáng 1/8, Báo Người Lao Động thông tin về trường hợp 3 cô gái ở Nghệ An tự ý bỏ Bệnh viện về không chịu hợp tác cách ly.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, Nghệ An, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3 cô gái (1 người về từ Đà Nẵng, 2 người ở cùng phòng) cách ly tập trung tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ảnh minnh họa

Trước đó, sáng 30/7, một cô gái 19 tuổi, tạm trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An đến Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An khai báo từ Đà Nẵng trở về vào ngày 8/7. Ngày hôm đó, cô có biểu hiện ho, khó thở, sốt… nên yêu cầu được thăm khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy không có biểu hiện bất thường nên hướng dẫn về nhà tự cách ly.

Đến sáng ngày 31/7, cả 3 người này tiếp tục đến Trạm Y tế xã Nghi Phú nói bị ho, khó thở, sốt… và đề nghị được xét nghiệm xem có bị nhiễm COVID-19 hay không.

Từ khai báo trên, chính quyền địa phương đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xuống trực tiếp lấy mẫu để xét nghiệm.

Trạm Y tế xã Nghi Phú và Trung tâm Y tế TP Vinh đã khẩn trương phun khử trùng nơi các cô gái ở và điều xe y tế chở cả ba đến cách ly tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, lúc này 3 cô gái nói rằng không muốn đi cách ly mà muốn về nhà chờ kết quả xét nghiệm. Cán bộ y tế phải tổ chức vận động 3 người đi cách ly.

Tuy nhiên, sau khi đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, vừa làm thủ tục nhập viện xong thì cả 3 bỏ về phòng trọ. Ngay sau đó, các cán bộ y tế đã có mặt tại phòng trọ, thuyết phục đưa 3 cô gái trở lại Trung tâm bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cách ly tập trung.

Theo thông tin mới nhất từ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, các cô gái có biểu hiện khai báo không trung thực, Sức Khỏe của họ đều bình thường, kết quả xét nghiệm ban đầu cả 3 âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Hà Ly/SKCĐ

