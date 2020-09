Đợt nắng nóng cuối mùa hè dự báo sẽ kết thúc vào ngày 4/9, thời tiết chính thức vào thu

Hôm nay 1/9 trường phân kỳ trên cao được thiết lập tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo thời tiết trong hôm nay các tỉnh Bắc Bọ và khu vực ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục diễn ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 34-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, từ 50-65%, thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ kéo dài từ 12-16 giờ.

Cũng trong hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9, nguy cơ gây hại cực cao nếu cơ thể người tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Người dân ra đường nên mang theo khẩu trang, áo chống nắng, đội mũ rộng vành, bôi kem chống nắng, uống nhiều nước và nên hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng gay gắt nhất.

Nắng nóng sẽ sớm kết thúc vào ngày 4/5, sau đó thời tiết cả nước sẽ dịu nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 4/9, sau đó thời tiết sẽ dịu dần. Dự báo trong đêm 5/9, vùng núi Bắc Bộ có xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to. Từ ngày 6/9, mưa sẽ bao phủ toàn miền Bắc, kết thúc đợt nắng nóng cuối mùa hè 2020.

Dự báo mùa động năm nay có khả năng đến sớm với nền nhiệt trung bình đang có xu hướng thấp hơn mùa đông năm 2019-2020. Mặc dù vậy, nhiệt độ trung bình của tháng 9 năm nay trên toàn quốc vẫn sẽ cao hơn so với nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C.

