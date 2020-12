Nể phục chàng trai không chân: Tự chế hai bánh xe làm chân, nuôi lợn, sửa giày kiếm tiền

Hình ảnh một người đàn ông Trung Quốc không có xe lăn, phải dùng hai bánh xe bò cũ làm chân giả để di chuyển đang truyền động lực về nghị lực sống mạnh mẽ cho mọi người.

Không có xe lăn, tự chế bánh xe làm chân

Nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng thực sự họ không muốn làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tàn nhưng không phế, họ vẫn tìm cách để tự nuôi sống bản thân, rèn cho mình tinh thần lạc quan để vươn lên trong cuộc sống.'

Anh phải dùng hai bánh xe bò cũ làm chân giả để di chuyển

Vì không được hoàn hảo như nhiều người nên cuộc sống của họ thường gặp khó khăn hơn nhiều so với người bình thường. Chính vì thế, chúng ta càng nể phục sự quyết tâm của họ.

Đó là câu chuyện của anh chàng ở Hà Nam, Trung Quốc, tên Zhang Keyan, sinh năm 1990. Theo chia sẻ của bố mẹ anh, anh không may mắn như nhưng đứa trẻ khác.

Dù sinh ra là đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Nhưng đến khi tập đi, gia đình phát hiện anh không thể đi lại bình thường.

Gia đình cho biết, Zhang Keyan bị teo cơ bẩm sinh

Lúc đó, gia đình đã đưa Zhang Keyan đến bệnh viện. Gia đình như đổ ngã vì bác sỹ kết luận rằng, con trai họ bị bệnh teo cơ bẩm sinh. Và không thể đi lại bình thường được.

Cú sốc khiến gia đình buồn bã. Nhưng vì thương con trai nên họ cho đi chữa trị khắp nơi. Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Lâu dần, gia đình chấp nhận với sự thật là con mình không thể đi lại.

Từ đó, họ đã mua hai bánh xe bằng gỗ với giá 50 tệ (khoảng 150.000 đồng) và đặt một miếng ván chính giữa để giúp Zhang Keyan có thể tự di chuyển.

Chưa bao giờ anh là gánh nặng cho gia đình

Từ bé, hiểu được mình khác biệt với bạn bè nhưng không tự ti. Càng lớn, Zhang Keyan là một người đàn ông vô cùng lạc quan. Anh lấy khuyết điểm của bản thân làm động lực để cố gắng trong cuộc sống.

Tự vươn lên và muốn tự lập, Zhang Keyan ý thức luôn phải cố gắng. Vì mình vẫn còn đôi tay, trí óc và tinh thần lạc quan. Từ đó, anh tự di chuyển và tự làm mọi thứ, không phụ thuộc vào bố mẹ.

Tàn nhưng không phế

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nên anh càng thương bố mẹ và tự trách bản thân mình. Biết được cơ thể mình không được hoàn hảo, nên anh cố gắng từng ngày. Vẫn làm mọi việc trong nhà và ra ngoài kiếm tiền như người bình thường để phụ giúp gia đình.

Anh tự nuôi lợn để kiếm tiền

Đó chính là lý do anh quyết định nghỉ học từ sớm. Tìm mọi công việc đi làm để kiếm them thu nhập. Trong những nghề anh chọn, anh đã học sửa giày để vừa không phải đi lại nhiều, vừa có them thu nhập.

Lâu dần gắn bó với nghề sửa giày, thấy em trai làm khá ổn và được nhiều người ủng hộ. Anh còn được anh trai mua cho anh một chiếc xe ba gác nhỏ làm tiệm sửa giày di động và cũng dễ dàng di chuyển đi nhiều nơi.

Và sửa giày...

Dần dần, tiệm giày của của Zhang Keyan được nhiều người biết đến, công việc kinh doanh cũng vì vậy mà ngày càng tiến triển tốt hơn.

Hiện tại, cuộc sống của anh khá ổn và được nhiều người biết đến. Với công việc, anh luôn làm hết mình, cần mẫn nên được nhiều khách ghé qua.

Tiệm sửa giày di động của anh được nhiều người ủng hộ

Vì không có chân, di chuyển khó khan nên công việc của anh nhiều lúc cũng chắc trở. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh lấy đó làm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Với sức trẻ khỏe của mình, anh dần trở thành lao động chính khi bố mẹ ngày càng già. Không chỉ đảm nhiệm công việc ở ngoài tiệm, ngày ngày anh còn chăm sóc và làm việc nhà.

Vì không có chân, nên hiện anh chưa nghĩ đến việc lấy vợ. Vì sợ người ta không để ý và làm gánh nặng cho họ. Bởi thế, anh cứ lầm lũi một mình mặc dù anh càng ngày càng nhiều tuổi.