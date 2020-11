Cưỡng hiếp con riêng không thành, người cha tức giận ném cháu 4 tuổi ra ngoài cửa sổ

Theo thông tin từ tờ The Star, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h40 sáng 29/11 tại một căn hộ ở căn hộ ở Danau Kota, Setapak - thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Nghi phạm là một người đàn ông 42 tuổi người Nigeria.



Thông tin ban đầu cho thấy, nghi phạm sống cùng người vợ 49 tuổi (gốc Malaysia) cùng con chung, 4 người con riêng và cháu trai riêng. Nạn nhân là bé trai 4 tuổi, thường được hàng xóm gọi bằng cái tên Adam.

Nơi xảy ra vụ việc



Điều tra vụ việc, sĩ quan Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid chia sẻ với phóng viên: "Nghi phạm 42 tuổi đang định Điều tra vụ việc, sĩ quan Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid chia sẻ với phóng viên: "Nghi phạm 42 tuổi đang định hiếp dâm cô con gái riêng của vợ khi người này đang ngủ trong phòng khách. Tuy nhiên, hành động này đã bị vợ cùng những người con riêng khác của vợ phát hiện và ngăn cản.



Trong cơn tức giận, gã này điên cuồng tấn công những ngời khác trong nhà. Khi những người con riêng của vợ la hét và cầu cứu hàng xóm, nghi phạm đã nhấc bổng Adam, đi đến cửa sổ phòng chính ném ra ngoài khiến đứa trẻ tử vong".



Sau khi gây án, gã này cũng nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng may mắn sống sót và chỉ bị thương nhẹ. Người dân xung quanh cùng nhân viên an ninh đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm giao cho cảnh sát.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tra

Liên quan đến vụ việc, một người hàng xóm giấu tên cho biết, tiếng kêu cứu điên cuồng khiến cô thức giấc nên vội vàng hô hoán mọi người tới giúp. Tại cầu thang bên ngoài căn hộ xuất hiện những vết máu vương vãi, được cho là từ vết thương của những thành viên trong gia đình



Được biết, những vết máu này trải dài từ tầng 3 cho tới tận tầng trệt căn nhà. Theo cảnh sát, những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Được biết, những vết máu này trải dài từ tầng 3 cho tới tận tầng trệt căn nhà. Theo cảnh sát, những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Kuala Lumpur, riêng nghi phạm cũng đã bị bắt, tạm giữ để điều tra.



Theo TN/SKCĐ