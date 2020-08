Sĩ tử nên ăn gì để giảm căng thẳng khi đi thi?

Lo lắng bất an thậm chí căng thẳng thái quá là tình trạng khá phổ biến ở các thí sinh trước khi bước vào ngày thi quan trọng. Theo các chuyên gia tâm lý, lo lắng trước kỳ thi cực kỳ có hại cho Sức Khỏe và tâm trí của sĩ tử, có thể làm ảnh hưởng xấu tới kết quả kỳ thi.



Axit béo Omega 3, điển hình như cá hồi không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng tốt cho trí não mà còn giúp điều hoà huyết áp ổn định, giữ tâm lý bình tĩnh. Thành phần axit béo còn làm giảm tác động của hormone cortisol khi cơ thể căng thẳng, từ đó giúp bạn vượt qua trạng thái lo âu, mệt mỏi. Ngoài cá hồi, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó cũng rất giàu Omega-3.



Choline là một chất giống như vitamin nhóm B, tác dụng tương tự như folate, được sử dụng trong chu trình methyl hóa. Khoa học đã chứng minh người tiêu thụ choline thấp có khoảng 33% nguy cơ rối loạn lo âu cao hơn. Do đó, khi được bổ sung choline, sẽ giúp tâm trạng thoải mái, thư thái hơn, xóa tan cơn buồn phiền.



Choline chủ yếu được tìm thấy trong các loại thực phẩm như trứng và đậu phụ, và trong hầu hết các loại thịt, điển hình là thịt bò.



Các nhà khoa học đã chứng minh chế độ ăn thiếu hụt Magie làm tăng các tác động lên hệ thần kinh, dễ gây căng thẳng tinh thần, rối loạn tâm lý hơn. Dung nạp magie tự nhiên từ thực phẩm giúp điều hòa tâm trạng, giảm bớt sự hồi hộp, lo âu cho sĩ tử.



Do đó, các mẹ nên bổ sung cho thí sinh các loại thực phẩm giàu magie như chuối, các loại đậu, các loại hạt, rau cải xoăn, rau lá xanh đậm...



Trong các loại rau lá xanh đậm như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn... đều có chứa rất nhiều folate. Đây là một chất dẫn truyền hệ thần kinh có tác dụng cân bằng tâm trọng.



Bên cạnh đó các loại rau này còn rất giàu vitamin nhóm A và B, giúp điều hoà huyết áp và cải thiện tâm trạng cho các sĩ tử. Do đó, một dĩa salad trước khi đi thi là một lựa chọn lý tưởng.



Quả bơ chứa vitamin C, E, chất xơ không chỉ bổ sung chất béo lành mạnh mà còn giảm căng thẳng cực hiệu quả, giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do trong não bộ và cơ thể. Các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ về việc các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của rối loạn lo âu. Đồng thời các thực phẩm này còn tốt cho trí não, tăng khả năng ghi nhớ.



Các loại trái cây mọng nước như cam, quýt, táo dưa hấu... cũng rất tốt cho sĩ tử. Các loại quả này cung cấp vitamin A, lutein có lợi cho đôi mắt, cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và serotonin giúp các sĩ tử ngủ ngon giấc.

Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp thí sinh hồi phục não bộ, nhanh chóng giải tỏa căng thẳng, buồn chán, sớm lấy lại năng lượng. Thật tuyệt vời nếu các thí sinh thưởng thức một ly nước ép dâu tây, cam hoặc sinh tố xoài trước khi thi và sau buổi thi.

: Hai loại quả này cũng rất giàu vitamin C không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn thúc đẩy tâm trạng thay đổi theo hướng tích cực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ các chất chống oxy hóa có tác dụng tới hệ thần kinh, được công nhận làm giảm căng thẳng , lo âu, hỗ trợ điều trị trầm cảm.



Uống sữa ấm



Uống một ly sữa ấm trước khi ngủ không chỉ giúp ngủ ngon mà còn là cách giảm stress, điều hòa tâm trạng. Khi sĩ tử ngủ ngon và sâu giác cũng giúp tinh thần minh mẫn, tâm trạng thoải mái cho ngày thi.



Socola đen



Ăn socola đen với vị đắng truyền thống giúp sản sinh ra chất dẫn truyền thần kinh anandamide để xua tan nỗi lo âu, bực bội tức thì. Ngoài ra, ăn một miếng socola có tác dụng tương tự như cách cơ thể giải phóng các endorphin, tạo sự hưng phấn và dễ chịu, nhanh vượt qua cơn căng thẳng. Loại socola tốt cho tâm trạng nhất là phải có thành phần 50 - 70% cacao để vừa giúp giảm bớt căng thẳng, vừa điều hoà huyết áp luôn ở mức ổn định.



Your browser does not support HTML5 video.