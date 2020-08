Nên cúng Lễ Vu lan ở nhà hay ở chùa?

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng bảy hằng năm. Thế nhưng ngay từ đầu tháng 7, mọi người đã bắt đầu đến chùa để dâng hương hoa, cầu nguyện cho cha mẹ được bình an, khỏe mạnh, nếu cha mẹ đã qua đời thì sẽ cầu nguyện để họ được sớm siêu thoát.

Lễ Vu Lan nên được cúng ở chùa trước và nên cúng vào ban ngày bởi vì ở đó nhờ công đức và thần lực của các chư tăng mà những hương linh của gia tiên sẽ sớm được siêu thoát về cõi phật. Ngoài ra ở trên chùa thì các nghi thức sẽ được diễn ra đầy đủ và chính xác hơn.

Nên cúng lễ Vu Lan ở chùa để có thể thực hiện các thủ tục được đầy đủ hơn

Thế nhưng không phải ai cũng có thời gian để lên chùa cúng tiến vào dịp Vu Lan, một phần vì họ cũng ngại đến những chỗ đông người, phần còn lại họ cho rằng làm lễ tại chùa có vẻ giống như một sự khoe khoang. Do đó mà nhiều người có thói quen thực hiện cúng lễ Vu Lan ở nhà.

Lễ cúng ngày rằm tháng 7 thường sẽ không quá quan trọng chuyện mâm cao cỗ đầy mà quan trọng ở lòng thành của mỗi người. Ở mỗi nơi sẽ có những cách cúng lễ khác nhau, nhưng giống nhau tâm hướng thiện với các hoạt động thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt.

Ngoài lễ Vu Lan còn có lễ cúng cô hồn được diễn ra vào đúng ngày rằm tháng bảy, lễ này thì bạn có thể cúng ở chùa hay cúng tại nhà đều được, nhưng nên cúng vào buổi chiều tối. Tất cả các chùa đều làm lễ cúng cô hồn trong một ngày nhất định từ ngày đầu tháng bảy tới rằm. Mâm lễ cúng cô hồn sẽ được đặt ngoài sân, tránh xa các bậu cửa, không quy định về hướng lễ.

Cách cúng lễ Vu Lan theo nhà Phật

Theo Đạo phật, con người có hiếu là người biết vâng lời cha mẹ. Lúc nào cha mẹ còn sống thì chăm sóc phụng dưỡng, lúc cha mẹ đã qua đời thì lo lễ cầu siêu. Đây là một việc làm rất đơn giản nhưng cần người thực hiện phải thành tâm thành ý. xã hội ngày càng phát triển khiến một bộ phận người Việt đã biến lễ Vu Lan trở thành một hình thức phô trương, làm những mâm cỗ thật hoành tráng hoặc mua rất nhiều vàng mã về đốt gây ô nhiễm môi trường. Và họ đều tự cho rằng vào những ngày này ông bà cha mẹ đã khuất sẽ có thể về nhà để nhận sự hiếu kính của con cháu. Do đó người người nhà nhà đều thi nhau làm mâm cao cỗ đầy để cầu cúng và báo đáp.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của Phật Giáo thì việc làm trên lại càng khiến cho ông bà đã khuất chịu nhiều tội hơn. Bởi khi còn sống, ông bà cha mẹ cũng gây tội sát sinh, cúng lễ mặn vào ngày rằm, và giờ nếu con cháu tiếp tục sát sinh để cúng họ thì tội của họ sẽ ngày càng nặng hơn.

Nên cúng lễ Vu Lan bằng mâm cỗ chay

Theo quan niệm của người Việt thì mâm cỗ cúng tháng bảy cần phải là cô to và đầy đủ với 10 món và phải sát sinh 10 con vật. Kinh Phật có ghi chép lại rằng nếu làm như vậy thì tội sẽ chồng tội chẳng khác nào khiến ông bà cha mẹ phải gánh thêm nghiệp báo.

Hiện nay, người ta thường cúng lễ Vu Lan vào ngày Rằm tháng 7 nhưng cách cúng thì mỗi người, mỗi nơi sẽ có những kiểu cúng khác nhau, có người cúng bằng cỗ mặn, có người cúng chay... nhưng Phật Giáo vẫn khuyên các phật tử nên cúng lễ Vu Lan và cúng tháng cô hồn bằng món chay và không nên sát sinh để tránh làm cho ông bà cha mẹ sẽ phải gánh thêm tội.

Lễ chùa trong ngày rằm tháng 7 nên tránh những điều gì?

Khi đến lễ chùa vào ngày Vu Lan, Phật tử khi dân lễ cúng cho chùa nên chọn các loại lễ chay như: Hương, hoa, oản. xôi, chè, bánh kẹo,... Không nên sắm các lễ mặn như: Thịt trâu, dê, lợn, gà, giò, chả,... Tuyệt đối không được dâng các lễ mặn ở khu vực Phật điện - nơi thờ tự chính của chùa. Lễ mặn chỉ được chấp nhận nếu trong chùa có thờ các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu.

Đặc biệt với các lễ cúng cô hồn không nên cúng đồ mặn bởi như vậy sẽ khơi dậy lòng tham sân si của các vong hồn. Do đó bạn chỉ nên cúng đồ chay vào những ngày này.

Không chỉ riêng ngày Vu lan, vào những ngày khác, khi lên chùa thắp hương cúng tiến bạn cần phải ăn mặc sạch sẽ, giản dị, kín đáo, tuyệt đối không lấy cành lộc mang về nhà và để lên bàn thờ nhà mình. Cành lộc ở chùa mang nhiều khí âm, có thể là nơi ẩn náu của nhiều vong hồn, mang về nhà sẽ gây bất lợi cho gia tiên và thần linh cai quản trong nhà.

Theo Phương Hoa/SKCĐ