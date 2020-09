Trước khi tập thể dục nên tránh xa 7 loại thực phẩm này kẻo chóng mệt, tập mấy cũng không hiệu quả

Nhiều người có suy nghĩ ăn tạm cái gì nhẹ rồi đi tập kiểu như khoai tây chiên, pizza, bánh mỳ kẹp thịt… Các món này là nguyên nhân khiến bạn phải tập luyện nhiều hơn vì chúng gây tích lũy năng lượng chuyển hóa thành chất béo. Chưa kể ăn xong mấy món này còn dễ buồn ngủ hơn.





Theo Health Magazine, thực phẩm có vị cay có thể thỏa mãn vị giác của bạn, đồng thời giảm cơn thèm ăn nhưng nó không tốt cho việc tập luyện. Nguyên nhân là đồ cay nóng gây ợ hơi, khó tiêu và khiến bạn dễ bị chuột rút hơn.



Quả bơ chúa chất béo tốt và cũng giàu chất xơ nhưng có thể làm gánh nặng cho dạ dày trước khi tập luyện, khiến bạn nặng bụng, đau bụng.



Nhiều người chọn uống cà phê để tỉnh táo, tràn đầy năng lượng nhưng nó không phù hợp với việc tập luyện. Cà phê và đồ uống tăng lực có thể dẫn đến mất nước, gây các tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu, đi tiểu nhiều trong khi tập luyện.

Your browser does not support HTML5 video.

6 loại thực phẩm giúp chống nắng