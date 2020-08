Netflix tiếp tục đầu tư mạnh tay vào các sản phẩm giải trí cộp mác xứ Hàn

Netflix đã và đang dần trở thành một nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái truyền thông và nội dung của Hàn Quốc. Sau hợp đồng với LG U +, Netflix đã thành lập quan hệ đối tác với KT - công ty truyền hình trả phí theo lượt xem hàng đầu của Hàn Quốc - trong tháng này và sẽ trở thành bên phân phối nội dung trực tuyến cho người xem trên khắp Hàn Quốc.

Hàng loạt "lão làng" ở Hàn Quốc đều đã bắt tay với Netflix.

Hiện nay Netflix đã khẳng định được vị trí vững chắc của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành truyền thông. Netflix sẽ tiến tới cuộc chiến bản quyền với hàng loạt công ty lớn như CJ ENM - một lão làng của làng giải trí Hàn Quốc. Đã bốn năm đã trôi qua kể từ khi Netflix đặt những bước chân đầu tiên vào thị trường Hàn Quốc. Nhiều người đã dự đoán Netflix sẽ chỉ có thể xuất hiện như một Ngôi Sao băng - tỏa sáng tức thời rồi biến mất - khi nó được ra mắt lần đầu tiên ở nước này.

Tuy nhiên, Netflix hiện đã trở thành nhà cung cấp nội dung OTT số một tại Hàn Quốc. Đây là kết quả của một "chiến lược nội địa hóa" bằng cách tích cực đầu tư một lượng vốn lớn vào nội dung của Hàn Quốc. Trong quá khứ, Netflix đã từng một lần thất bại khi cố tiến vào Hàn Quốc. Ông lớn này đã rút kinh nghiệm từ đó và tái gia nhập thị trường trở lại vào tháng 8 năm 2016 và nhận được những phản hồi rất tích cực.

Nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc đã từng phản đối việc trả tiền cho nội dung trong nước mà Netflix mua bản quyền trình chiếu. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng không quen với việc nhìn thấy nội dung các chương trình giải trí nước ngoài tại nước mình. Đây là lí do khiến Netflix thất bại trong lần đầu tiên "Hàn Quốc tiến".

Sau đó Netflix đã quyết định lên kế hoạch thay đổi toàn diện chiến lược của mình. Họ quyết định nội địa hóa nội dung của họ. Kế hoạch là nhằm tăng trưởng số lượng thuê bao đăng kí bằng cách sản xuất và trình chiếu nội dung liên quan đến thị trường trong nước. Netflix đã nhanh chóng có những động thái mở cửa thị trường nội dung Hàn Quốc bằng cách đầu tư khoảng 57,8 tỷ KRW (khoảng 48,378,525 USD) vào bộ phim 'Okja' của đạo diễn Bong Joon Ho. Hiệu quả quảng cáo của 'Okja' là một thành công vang dội.

Bộ phim Okja đánh dấu bước thành công đầu tiên của Netflix tại Hàn Quốc.

Trước khi "Okja" được phát hành, Netflix có khoảng 90,000 người dùng và tới tháng 6 năm 2017, đã tăng lên hơn 200.000 sau khi phát hành 'Okja'. Đây là số liệu được cung cấp bởi công ty phân tích ứng dụng WiseApp. Kể từ đó, Netflix liên tục thắng lớn bằng cách phát hành loạt phim tự sản xuất kết hợp với dàn diễn viên và ekip Hàn Quốc của như 'Kingdom', 'Prison Playbook', 'Because This Is My First Life', v.v.

Netflix đã có thể nhận được quyền sản xuất các bộ phim lớn khi họ đầu tư vào các bộ phim truyền hình ở giai đoạn trước và trong khi sản xuất. Sau đó, họ có thể có được quyền phát hành ở nước ngoài bằng cách đầu tư vào giai đoạn sau khi hoàn thành sản xuất. Mặc dù Netflix không tham gia trực tiếp sản xuất nội dung gốc, Netflix đã đầu tư vào 'Itaewon Class' và 'Mr. Sunshine', 'The king: Eternal Monarch' và 'Hospital Playlist' của JTBC để được quyền phát sóng những bộ phim truyền hình này ở nước ngoài.

Hàng loạt những cái tên đổ bộ sau đó đều thành công vang dội.

Vào tháng 11 năm ngoái, Netflix, CJ ENM và JTBC đã thành lập quan hệ đối tác trên hơn 20 nội dung trong ba năm qua. Netflix cũng đã mua 4,99% cổ phần của Studio Dragon trong CJENM. Đầu tư của Netflix vào nội dung Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng. Điều này là do Hàn Quốc là lối tắt nhanh nhất đến thị trường châu Á. Ted Sarandos, giám đốc nội dung (CCO) tại Netflix, cho biết tại một sự kiện được tổ chức tại Singapore vào năm 2018, "Thế giới yêu thích nội dung của Hàn Quốc đến mức Netflix sẽ đầu tư mạnh vào Hàn Quốc như một phần quan trọng của việc mở rộng ở châu Á".

Netflix tiếp tục đầu tư vào Hàn Quốc với Love Alarm phần 2 mặc cho đại dịch COVID-19 hoành hành.

Sarandos gần đây cũng tiết lộ trên tờ LA Times rằng việc sản xuất nội dung của Hàn Quốc sẽ được tiến hành bình thường trong bối cảnh đại dịch COVID19. Theo đó, vào năm tới, loạt phim gốc của Hàn Quốc như 'Love Alarm mùa 2' sẽ được phát hành trên Netflix cùng với một loạt nội dung Hàn Quốc vào năm tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Nam diễn viên Yoo Ah In `bắt tay` với ông lớn của làng điện ảnh thế giới, chuẩn bị cho ra siêu phẩm

Theo Thanh Thùy/SKCĐ