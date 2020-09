Netizen Hàn sốc nặng vì mức độ chịu chi của fan Trung: bắn pháo hoa, mua túi hàng hiệu tặng idol

Một cư dân mạng đã đăng trên cộng đồng trực tuyến một bức ảnh tổng hợp những món quà mà Jang Won Young của IZ * ONE nhận được từ người hâm mộ Trung Quốc của cô ấy. Nhiều cư dân mạng há hốc mồm vì mức giá quá cao của những món quà này. Quà tặng bao gồm túi hàng hiệu cao cấp, giày dép, quần áo và phụ kiện trị giá hàng ngàn đô la.

Danh sách quà của Jang Won Young của IZ * ONE khiến netizen Hàn sốc không nhẹ.

Nhiều cư dân mạng ghen tị với nghệ sĩ và cả những người hâm mộ có độ giàu có khi tặng quà có mức giá khủng như vậy. Danh sách quà tặng với các loại túi của các thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel Multicolor Belt Bag có giá $3,300 USD, Dior 30 Montaigne $3,550 USD, Lady Dior $4,900 USD,...

Túi Dior 30 Montaigne.

Không thể không kể tới loạt phụ kiện như dây chuyền Chaumet Jeux De Liens Harmony có giá hơn 14,000 EUR tương đương hơn 300 triệu VNĐ, vòng tay Piaget Rose $900 USD, khuyên tai Diorevolution $749 USD,...

Loạt phụ kiện có giá trăm triệu.

Chưa dừng lại ở đó, loạt giày dép mà Jang Won Young nhận được còn bao gồm dép Valentino Garavani Rockstud Flair, giày Louis Vuitton,...

Dép hàng hiệu Valentino.

Với việc BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hoa Kỳ 'Hot 100', người hâm mộ Trung Quốc đã trả tiền để đốt pháo hoa mừng sinh nhật Jungkook.

Theo quan chức của Haeundae ở Busan, người hâm mộ Trung Quốc đã tổ chức một sự kiện pháo hoa lớn ngoài khơi bờ biển Haeundae trong khoảng mười phút. Sự kiện được tổ chức vào ngày sinh nhật của thành viên BTS Jungkook, ngày 1 tháng 9.

Giai đoạn thứ hai của lệnh quản lý cách ly xã hội đã được ban hành ở Busan. Tuy nhiên, chính quyền Busan đã cho phép người hâm mộ Trung Quốc thực hiện sự kiện này sau khi xem xét rằng việc trình chiếu pháo hoa sẽ chỉ được phát trực tuyến cho người hâm mộ ở nước ngoài và không có buổi tụ tập offline cũng như không có bất kỳ người hâm mộ Trung Quốc nào vào nước này. Video về pháo hoa đã được đăng trên YouTube và các trang web khác.

Có thể thấy fan Trung Quốc cũng không kém cạnh gì những fan Hàn khi tặng idol loạt quà tặng giá trị. Tình yêu với Kpop đã lan tỏa ra khắp châu Á và đất nước tỉ dân sẵn sàng chi mạnh để khiến idol nhớ tới mình.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ