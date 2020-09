Neymar cộng 4 cầu thủ khác bị đuổi trong màn `đấu võ` giữa PSG và Marseilles

Trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseilles luôn căng thẳng, phần nào đó có thể so sánh với các cặp Celtic vs Rangers tại Scotland hay Boca Juniors vs River Plates tại Argentina.

Rạng sáng nay, cuộc so tài giữa 2 CLB không đội trời chung tại giải Ligue 1 đã thực sự biến thành màn "đấu võ" tập thể.

Ngay phút thứ nhất, trọng tài đã phải rút ra 2 chiếc thẻ vàng, 1 thuộc về Neymar. Đến phút thứ 7, thêm 4 chiếc thẻ vàng nữa được rút ra. Phút 11, lại thẻ.

Dù trọng tài Jerome Brisard đã cố hết sức để giải tỏa những cái đầu nóng, những phút còn lại vẫn chứng kiến bầu không khí đặc quánh của thù hằn. Cuối cùng, trái bom cũng phát nổ ở thời khắc mà trận đấu chuẩn bị kết thúc.

Sau khi tiền đạo Dario Benedetto phía Marseille đẩy ngã Leandro Paredes của PSG, các cầu thủ còn lại lập tức xông vào "hỗn chiến". Layvin Kurzawa của PSG thậm chí đã đánh nhau với Jordan Amavi của Marseilles.

Không còn cách nào khác, trọng tài đành phải rút ra 5 chiếc thẻ đỏ dành cho Neymar, Paredes, Kurzawa (PSG) và Amavi, Benedetto (Marseilles).

Trận đấu tại sân Công viên các Hoàng tử kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về Marseilles. Florian Thauvin ghi bàn duy nhất ở phút 31 với một vô-lê.

Thua trận thứ 2 liên tiếp cùng tỷ số 0-1, đương kim á quân Champions League tụt xuống vị trí 17/20 đội trên BXH Ligue 1 2020/21. Nhưng kết quả trận PSG vs Marseilles chẳng khiến Neymar bận tâm bằng một chuyện khác.

"Tôi tiếc là không đấm vào mặt thằng đó", Neymar nói về việc "chỉ" bạt tai Alvaro Gonzalez bên phía Marseilles vì cho rằng hậu vệ đội khách đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào mình.

"Hắn gọi tôi là con khỉ chết tiệt", cựu cầu thủ Barca thuật lại.

Trong khi đó, HLV Andre Villas-Boas của Marseilles thì tố cáo Angel Di Maria đã có hành động "phun mưa" đáng hổ thẹn, đồng thời bênh vực Alvaro Gonzalez trước sự buộc tội từ Neymar.

"Tôi không nghĩ vậy. Alvaro là cầu thủ chuyên nghiệp. Không còn chỗ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Tôi không tin Alvaro đã hành xử như vậy với Neymar".

BTC Ligue 1 sẽ xem xét kỹ hơn các tình huống và có thể gia tăng hình phạt đối với các "võ sĩ" vừa tham dự trận derby nước Pháp.