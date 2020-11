Tội nghiệp Neymar di chuyển gần 30 tiếng để nghe câu: `Không đá được, cho về`

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: 2 thanh niên Việt Nam lao vào đánh chảy máu đầu thanh niên nước ngoài sau va chạm giao thông

Dù chưa biết là va chạm ai đúng ai sai ra sao nhưng việc 2 thanh niên Việt Nam lao vào đánh 1 người nước ngoài gây thương tích như vậy không hay chút nào, rất may các chiến sĩ công an xuất hiện kịp thời.