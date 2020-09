PSG lao đao vì dịch COVID-19 khi cả Neymar và 2 cầu thủ khác đều xác nhận dương tính với SARS-CoV-2

Tờ L'Equipe đưa tin, Neymar, Angel Di Maria và Leandro Paredes là 3 cầu thủ của Paris Saint-Germain đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau cuộc kiểm tra Sức Khỏe để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo thông tin được biết, Neymar vừa trở về từ kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc mùa giải 2019/2020. Tuần trước, anh cùng Mauro Icardi và Keylor Navas có buổi tiệc ở đảo Ibiza (Tây Ban Nha).

Giới báo chí nước Pháp còn tiết lộ vợ chồng Wanda Nara và Icardi thuê hẳn một chuyên cơ để bay đến Tây Ban Nha để nghỉ hè cùng các cầu thủ PSG. Vợ của Icardi còn thuê riêng một resort sang trọng để mời các đồng nghiệp của chồng đến vui chơi.

Neymar và Di Maria sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa giải cùng PSG

Dàn cầu thủ nổi tiếng của Paris Saint-Germain tổ chức tiệc tưng bừng trong nhiều ngày liền sau một mùa giải căng thẳng. PSG giành ba danh hiệu vô địch giải quốc nội và dành Á quân tại Champions League, chỉ để thua Bayern Munich.

Neymar đã xác nhận việc ở lại PSG trong mùa 2020/21: "Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với PSG ở mùa 2020/21. Mục tiêu và tham vọng của chúng tôi vẫn là giành chức vô địch Champions League. Lần này, PSG sẽ lấy cúp”.

Nếu như PSG có thêm 1 cầu thủ nữa bị nhiễm COVID-19 thì trận gặp Lens ngày 10/9 sẽ bị lại để chờ 1 ngày khác. Liên đoàn bóng đá Pháp đã đề ra quy định rằng một đội bóng ở Ligue 1 hay Ligue 2 có từ 4 người dương tính với virus trở lên sẽ lập tức bị hoãn trận đấu tiếp theo ở giải quốc nội.

Hiện tại, PSG chưa có nhiều sự thay đổi về đội hình trong mùa giải mới, thế nhưng mục tiêu của đội vẫn là có được Lionel Messi, tuy nhiên Man City là đội dành được ưu thế hơn trong thương vụ này.

PSG có 4 ca dương tính Covid-19

