 Nga: Bộ Y tế cấp phép thuốc Avifavir phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Reuters dẫn tin từ Qũy đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết, Bộ Y tế nước này đã cấp phép cho thuốc Avifavir để điều trị bệnh COVID-19 . Thuốc này được phát triển dựa trên cơ sở một loại thuốc có tên là Favipiravir.



Theo RDIF, Avifavir đã chứng minh hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 trong giai đoạn đầu tiên của các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Hiện, giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm này đang được tiến hành với sự tham gia 330 bệnh nhân.



Cùng với đó, Nga cũng sắp tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine COVID-19.



“Các thử nghiệm đang được tiến hành và chúng tôi dự kiến bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong 2 tuần nữa”, hãng tin TASS ngày 30/5 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ông Murashko nói thêm rằng các tình nguyện viên đã được lựa chọn để tham gia cuộc thử nghiệm.

Về tình hình COVID-19 tại Nga, quốc gia này đang xếp ở vị trí thứ 3, sau Mỹ và Brazil. Giới chức Kremlin cho biết các nhà nghiên cứu nước này hiện đang tam gia gần 50 dự án vaccine khác nhau.



Một trong số các dự án vaccine của Nga đang được Viện Vektor tại Siberia thực hiện. Tổng giám đốc viện này, ông Rinat Maksyutov, hôm qua cho biết ông hi vọng các cuộc thử nghiệm lâm sàng sẽ hoàn thành vào giữa tháng 9 tới, nói thêm rằng các thử nghiệm vaccine đối với động vật đã thành công.

Trước đó, ngày 29/5, trên trang mạng xã hội WeChát của Trung Quốc, Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) cho biết, vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do nước này sản xuất có khả năng sẵn sàng được tung ra thị trường ngay cuối năm nay.



Trong các lần thử nghiệm tổng cộng có hơn 2.000 người đã tiếp nhận các liều vaccine do Viện Sinh phẩm Vũ Hán và Viện Sinh phẩm Bắc Kinh phát triển.

Theo đó, một loại vaccine có khả năng sẵn sàng được đưa ra thị trường ngay cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Được biết, vaccine ngừa COVID-19 của 2 viện nghiên cứu này đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.



Chính quyền Trung Quốc, dây chuyền sản xuất của Viện Sinh phẩm Bắc Kinh mỗi năm có khả năng sản xuất từ 100-120 triệu liều vaccine.

