Ngả mũ thán phục trình độ của chủ quán hủ tiếu, miếng thịt siêu mỏng 'thở mạnh là bay'

Từ ngày giá thịt lợn tăng cao đến nay, đã có biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra xoay quanh những miếng thịt. Đặc biệt là sau khi nghỉ phòng dịch COVID-19, kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi, lương thưởng vẫn còn bấp bênh thì những chuyện như vậy lại càng hay xảy ra.





Dù hiện tại giá cả đã bình ổn hơn, nhưng đôi khi các thực khách vẫn rơi vào những tình huống 'cười ra nước mắt' khi gặp các chủ quán chưa kịp 'cập nhật'. Nào là các quán ăn tăng giá vùn vụt, rồi thì chủ quán đăng tấm biển thông báo: "Giá 1 bát phở vẫn thế, chỉ là chúng tôi bớt đi vài miếng thịt"...

Mới đây, trải nghiệm hài hước của một cô gái tại quán hủ tiếu đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội . Không ai có thể nhịn được cười khi chứng kiến miếng thịt mỏng tang như tờ giấy, 'thở mạnh là bay' trong bát hủ tiếu của cô nàng. Vị khách hài hước chia sẻ:

"Đỉnh cao của sự sang chảnh!

Chỉ 0,9mm, vâng, còn chưa được 1mm nhé mọi người. Đó là độ dày, à nhầm, độ mỏng của miếng thịt lợn trong tô hủ tiếu gõ mà tôi đang ăn. Máy cắt CNC (công nghệ cao) vẫn còn phải nể phục ông bán hủ tiếu.

Chẳng may rớt miếng thịt xuống đất mà chó liếm mãi cũng không lên là có thật!".

Cô nàng còn cẩn thận lấy hẳn thước ra đo, quả thật miếng thịt chỉ dày 0.9mm. Cũng phải công nhận trình độ thái thịt của người chủ quán, bởi chỉ dùng dao thái thịt thông thường mà vị chủ quán này vẫn có thể thái những miếng thịt lợn siêu mỏng, lát thịt to mà không bị vụn. Nhiều người còn vui tính bình luận dưới ảnh: "Che chắn kĩ vào, cả bát hủ tiếu có mấy miếng thịt, hở ra cái gió ở quạt lại thổi bay mất".





Bên dưới bức ảnh, không ít người cũng chia sẻ những 'trải nghiệm đau thương' với miếng thịt để bày tỏ sự đồng cảm với cô gái. Hóa ra siêu đầu bếp tồn tại ở rất nhiều nơi, bằng chứng là có vô số nhưng miếng thịt mỏng xuyên thấu được cư dân mạng chia sẻ như dưới đây.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ