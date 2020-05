“Ngả mũ” trước bảng thành tích khủng của nữ thủ khoa trường Bách khoa, nói thành thạo 3 ngoại ngữ

Mới đây, nữ sinh viên Lê Thị Thu Hiền, K60, ngành Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tốt nghiệp bằng xuất sắc với điểm trung bình tích lũy đạt 3,81, là thủ khoa nữ đầu tiên của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm. Đặc biệt, cô gái đã ra trường sớm một kỳ so với kế hoạch học tập chuẩn.

Đối với nhiều nữ sinh, học kỹ thuật là cơn ác mộng thì Hiền lại chọn theo học ngành này vì là dân chuyên A. Cô cho biết, hồi đầu mới chọn ngành này, cô đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, sợ con gái học kxy thuật rất vất vả: "Lớp 12 mình gần như không có chút định hướng nghề nghiệp, chỉ thấy hứng thú với môn Hóa và đạt điểm cao kỳ thi đại học. Mình nghĩ đơn giản là vào trường top chuyên sâu về môn học này", Hiền tâm sự.



Ngay từ những năm nhất, dù đang học những môn đại cương liên quan đến tính toán, cô nàng đã ẵm luôn học bổng tài năng của trường với điểm tổng kết 3,4/4. Đây là loại học bổng chỉ dành cho khoảng 1% sinh viên có thành tích xuất sắc nhất. 5 năm tiếp theo, Hiền luôn đạt học bổng khuyến khích tài năng.

Khi được hỏi về phương pháp học tập, Thu Hiền cho biết, việc cô cho là quan trọng nhất là chú ý nghe giảng, note lại những phần không hiểu trên lớp để về nhà nghiên cứu ngay. Cô nàng này còn tranh thủ đăng kí thêm 1-3 môn học vào kì hè, song song với việc làm thêm, hoạt động ngoại khóa. Cô nàng là thành viên Ban truyền thông và sự kiện của Hội sinh viên trường, Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt.



"Mình tham gia ở hội sinh viên và được tổ chức nhiều sự kiện, sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ nên các kỹ năng về làm việc nhóm hay lãnh đạo, cũng như sự cẩn thận học được đã giúp mình hoàn thiện bản thân rất nhiều. Dù vất vả việc học nhưng mình nghĩ sinh viên nào cũng tham gia hoạt động ngoại khóa vì nếu chỉ học thì thời sinh viên nhàm chán lắm", Thu Hiền chia sẻ.

Dù chương trình học ở trường Bách khoa khá nặng, với 60% lí thuyết và 40% thực hành, thế nhưng cô bạn vẫn nhận gia sư cho một học sinh suốt 4 năm học mỗi tuần và còn học thêm tiếng Nhật.



Hiện Thu Hiền đang ở trình độ B3, có thể nói thành thạo 3 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Cô nàng dự tính sẽ sắp xếp thời gian để học thêm 1 ngoại ngữ, tùy vào điều kiện làm việc.



Khi làm đồ án tốt nghiệp, nhờ thành tích học tập xuất sắc nên Hiền chọn làm đồ án theo dạng nghiên cứu trong phòng lab, với thời gian gấp đôi làm đồ án thông thường. Trong quá trình đó, cô bạn còn thử thách bản thân với chủ đề siêu khó là nghiên cứu về enzyme và quá trình thủy phân. Tuy phải vất vả trầy trật suốt gần 2 tháng, nhưng thành quả thu về vô cùng mỹ mãn khi Hiền đạt số điểm gần như tuyệt đối.



Cùng điểm qua bảng thành tích "siêu khủng" của cô nàng Lê Thị Thu Hiền thôi nào! - Giải thưởng Sao tháng Giêng 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. - Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. - Giấy khen "Sinh viên xuất sắc" của Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội. - Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016 - 2018" của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. - Đạt học bổng khuyến khích tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội trong suốt 5 năm học. - Bằng xuất sắc, thủ khoa đầu ra viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm với số điểm tích lũy 3,81.





