Ngại bế ẵm, người mẹ trẻ thản nhiên cho bé trai sơ sinh vào túi xách rồi đi dạo phố

Hôm 2/9, những người qua lại trên con phố ở thủ đô Kiev (Ukraine) đã trông thấy một cảnh tượng đáng ngờ và quay video lại. Một người phụ nữ trẻ tay xách nách mang hàng tá túi đồ mua sắm đi lướt qua họ, nhưng lạ lùng thay cô liên tục nhìn xuống chiếc túi nhựa kín bưng như để xem xét vật gì đó giấu bên trong.

, một nhân chứng chia sẻ với cơ quan truyền thông địa phương. "Tôi bèn đến gần và hỏi người phụ nữ liệu tôi có thể xem trong túi có gì hay không. Cô ta từ chối và quay ngoắt đi như chạy trốn. Thế là tôi liền gọi điện báo cảnh sát". Người quay video cảm thấy kì lạ nên đã đi theo và bất ngờ thay tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên giữa đống đồ lỉnh kỉnh của người phụ nữ này. Người này chưa hết hoảng hốt chia sẻ: "Thái độ của người phụ nữ này rất quái lạ, tôi nghi ngờ có điều gì mờ ám nên đã lén theo chân cô ta. Ngay khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tôi lập tức phát hiện tiếng động đó phát ra từ trong chiếc túi cô ta mang bên người""Tôi bèn đến gần và hỏi người phụ nữ liệu tôi có thể xem trong túi có gì hay không. Cô ta từ chối và quay ngoắt đi như chạy trốn. Thế là tôi liền gọi điện báo cảnh sát".

Cận cảnh bà mẹ trẻ xách con trong chiếc túi.

Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường. Trong đoạn clip do một người dân ghi lại, cảnh sát đã chặn đường bà mẹ 29 tuổi để mở túi giải cứu đứa bé. Nhưng khi cảnh sát tiếp cận cô ta lại chống chế: "Hãy để thằng bé yên đi. Nó vẫn còn sống khỏe đấy thôi". Tuy nhiên, một số nhân chứng đằng sau ống kính đã bày tỏ lo ngại về tình trạng Sức Khỏe của bé trai tội nghiệp khi bị mẹ nhốt trong túi xách ngột ngạt, bí bách.

Theo truyền thông địa phương, bé trai sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện để y bác sĩ chăm sóc. Cảnh sát Maksim Kravchuk cho biết: "Khi bị bắt quả tang nhét con vào túi xách kín miệng giữa trời nóng bức, cô ta còn hung hăng phản bác lại chúng tôi".

Cảnh sát đã kịp thời giải cứu em bé.

Giải thích cho hành động bất chấp an nguy của đứa bé, người phụ nữ cho biết cô rời Odessa đến Kiev để tìm việc làm. Vì có tận 6 đứa con và không đủ tiền để mua được xe nôi em bé nên bà mẹ trẻ đành phải cho con "nằm tạm" trong túi nhựa. Chiếu theo quy định của Pháp luật , cô sẽ phải nộp tiền phạt vì không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Phương pháp bắt học sinh đội sách lên đầu để sửa tư thế của giáo viên Trung Quốc gây tranh cãi lớn

Theo Thanh Thùy/SKCĐ