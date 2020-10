Ngắm trọn bộ 5 màu sắc bắt mắt của iPhone 12 ra mắt đêm qua, giá lên kệ chỉ từ 21,9 triệu đồng

Được biết, iPhone 12 mini và iPhoene 12 có hiệu năng, thiết kế và màu sắc tương đương nhau, chỉ khác ở kích thước màn hình. Trong khi màn hình của iPhone 12 là 6.1 inch thì iPhone 12 mini là 5.4 inch.

Đêm qua, Apple cũng đã giới thiệu đến khán giả 5 màu sắc mới nhất của iPhone 12 đó là: black (đen), white (trắng), product red (đỏ), blue (xanh navy), green (xanh lá/lục). Trong đó, có 2 màu mới là xanh lục và xanh navy.

Đối với 2 sản phẩm là iPhone 12 Pro và Pro Max, Apple vẫn giữ những màu sắc cơ bản là gold (vàng), silver (trắng), Graphite (than chì/đen), ngoài ra còn bổ sung thêm màu mới là pacific blue (xanh đại dương/navy).

Trên những mẫu iPhone cao cấp cũng được trang bị cảm biến LiDAR. Đây là một dạng cảm biến để đo chiều sâu, hữu ích cho các ứng dụng AR cũng như nâng cao chất lượng hình ảnh chụp của điện thoại

Mặc dù màu sắc năm nay của iPhone 12 không hấp dẫn bằng iPhone 11 năm ngoái. Thế nhưng màu xanh navy thực sự đã gây được ấn tượng mạnh.

Bên cạnh các dòng iPhone 12 cơ bản cũng sở hữu những màu sắc hấp dẫn, phù hợp với phái nữ và những người thích sự nổi bật. Còn đối với 4 màu basic thì thích hợp với những người thích sự đơn giản hơn.

Ngoài ra cũng đúng theo dự đoán, Apple đã khai tử màu midnight green trên dòng iPhone 11 Pro/ Pro Max. Thay vào đó là màu xanh navy, màu sắc này cũng được dự đoán là sẽ khiến người dùng háo hức không kém gì màu midnight green cả.

Với tùy chọn màu sắc đa dạng, hấp dẫn, người dùng iPhone có thể có thêm nhiều lựa chọn với những mức giá phù hợp.

Theo thông tin chính thức của Apple vào đêm qua thì dòng iPhone 12 sẽ có giá khởi điểm là từ 699 USD - 1099 USD cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất.

iPhone 12 mini có giá 699 USD



iPhone 12 có giá 799 USD.



iPhone 12 Pro có giá 999 USD



iPhone 12 Pro Max có giá 1.099 USD

Tại Việt Nam, các nhà bán lẻ đã bắt đầu “đặt gạch” iPhone 12 từ hôm nay 14/10 nhưng mới chỉ biết mức giá dự kiến. Đến ngày 20/11, Apple sẽ công bố những thông tin chính thức về sản phẩm thông qua nhà bán lẻẻ, khi đó người dùng sẽ biết giá chính thức của iPhone và ra quyết định nên đặt hàng sản phẩm nào. Dự kiến ngày 4/12 những chiếc iPhone 12 sẽ bắt đầu được lên kệ tại Việt Nam và sẽ được giao cho những người đặt trước với mức giá từ 21,9 triệu đồng.'

Theo Phương Hoa/SKCĐ