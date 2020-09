Chia sẻ ảnh thân thiết bên Quang Lê, Ngân 98 bất ngờ bị ném đá vì lý do không ngờ

Từ trước đến nay, cái tên Ngân 98 luôn gắn liền với những thị phi dài dằng dặc từ cách ăn mặc, phát ngôn đến hành xử, bạn gái Lương Bằng Quang liên tục khiến nhiều người cảm thấy ngao ngán.



Mới đây, cô nàng bất ngờ chia sẻ bức ảnh thân thiết bên nam ca sĩ Quang Lê. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói ngoài cách tạo dáng thân thiết quá đà của 2 nhân vật chính. Từ hình ảnh được đăng tải có thể thấy, Ngân 98 không ngại ép nguyên vòng 1 khủng vào người đàn anh, tay còn ôm chặt cổ, má kề má thân thiết.

Ngân 98 tạo dáng thân thiết bên Quang Lê



Bên cạnh đó, cánh tay của đặt ngay dưới vòng 1 Ngân 98 của Quang Lê cũng khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Nhiều người để lại bình luận như: "Sao Ngân 98 không giữ khoảng cách gì vậy", "thấy tay ôm là không đúng rồi", "cách chụp cứ sao sao ấy nhỉ, kiểu thân thiết quá đà"...



Đây không phải lần đầu tiên Ngân 98 gây tranh cãi với hình ảnh mình đăng tải. Cô nàng thường xuyên gây sốc với những bộ đồ thiếu vải, ăn mặc phản cảm khi đi diễn, thản nhiên livestream cảnh giường chiếu và chia sẻ tần suất chăn gối với bạn trai Lương Bằng Quang.



Cụ thể mới đây, Ngân 98 khiến nhiều người sốc nặng khi tiết lộ luôn cả tần suất giường chiếu khi đang livestream trực tiếp. Cụ thể, khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình yêu, Cụ thể mới đây, Ngân 98 khiến nhiều người sốc nặng khi tiết lộ luôn cả tần suất giường chiếu khi đang livestream trực tiếp. Cụ thể, khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình yêu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cho biết, ngoài sự cảm thông thấu hiểu, đón nhận điều tốt và dễ dàng bỏ qua điểm xấu của nhau thì vấn đề quan trọng nhất chính là sự hòa hợp về chuyện chăn gối.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang thản nhiên chia sẻ chuyện nhạy cảm



Theo Ngân 98, cặp đôi rất tích cực trong chuyện giường chiếu khi cho biết: "Ngân với chú Quang một tuần 5 - 6 ngày luôn. Mỗi ngày là từ 3 - 4 lần".

Chưa dừng lại ở đó, Lương Bằng Quang cũng hào hứng tiếp lời: "Tự tin trên giường chiếu chính là cái mà giúp cho một người 40 tuổi như Quang có một cô bé tuyệt vời như Ngân". Cặp đôi chia sẻ, chính vì thói quen ít đi nhậu, không biết uống rượu bia, lại có thú vui giường chiếu nên cả hai sống cô độc và ít bạn bè.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ