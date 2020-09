Drama giường chiếu chưa dứt: Ngân 98 bóc phốt Lương Bằng Quang không giỏi 'chuyện ấy' khi livestream

Từ trước đến nay, cặp đôi chú cháu Lương Bằng Quang và Ngân 98 luôn khiến người xem chú ý mỗi khi xuất hiện bởi những chiêu trò không giống ai. Không chỉ ăn mặc phản cảm, cách thể hiện tình cảm quá lố, cặp đôi còn chẳng ngại livestream chuyện giường chiếu, chia sẻ chuyện nhạy cảm với nhiều người.

Còn chưa hết sốc về màn tiết lộ tần suất ân ái dày đặc vài ngày trước, dân tình lại tiếp tục được phen choáng váng khi Ngân 98 lại đề cập đến chuyện 'giường chiếu' trong buổi livestream cách đây vài tiếng.

Cặp đôi tiếp tục đề cập đến chuyện 'giường chiếu' trong buổi livestream cách đây vài tiếng.

Cụ thể, khi đang livestream trên trang cá nhân của mình, lúc Lương Bằng Quang hỏi Ngân 98 liệu có chán khi ngày xưa quen bạn trai hay không, cô nàng không ngại mà đáp: "Có chán chứ, chán nhiều thứ lắm, chán nhất là đàn ông mà 'chuyện ấy' dở".

Đáng chú ý, 9x còn không ngại khẳng định Lương Bằng Quang không giỏi chuyện ấy. Trong khi đó, Lương Bằng Quang cũng khẳng định mỗi tuần phải 'ân ái' ít nhất 4 lần.

Mới đây, cặp đôi chú cháu cũng khiến nhiều người ngán ngẩm khi tiết lộ tần suất giường chiếu khi đang livestream. Khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa tình yêu, Lương Bằng Quang và Ngân 98 cho biết, ngoài sự cảm thông thấu hiểu, đón nhận điều tốt và dễ dàng bỏ qua điểm xấu của nhau thì vấn đề quan trọng nhất chính là sự hòa hợp về chuyện chăn gối.

Cặp đôi chú cháu có những hành động ôm ấp phản cảm.

Theo Ngân 98, cặp đôi rất tích cực trong chuyện giường chiếu khi cho biết: "Ngân với chú Quang một tuần 5 - 6 ngày luôn. Mỗi ngày là từ 3 - 4 lần".



Chưa dừng lại ở đó, Lương Bằng Quang cũng hào hứng tiếp lời: "Tự tin trên giường chiếu chính là cái mà giúp cho một người 40 tuổi như Quang có một cô bé tuyệt vời như Ngân". Chưa hết, cả hai còn có hành động ôm ấp với tư thế phản cảm trong suốt buổi livestream.



Ngân 98 và Lương Bằng Quang tiết lộ tần suất ân ái.



Theo TN/SKCĐ