Ngân 98 đăng ảnh cà khịa Jolie Nguyễn sau lùm xùm bán dâm, ai ngờ bị khán giả vùi dập sấp mặt

Từ trước đến nay, hễ nhắc tới cái tên Ngân 98 là mọi người lại nhớ đến bề dày thành tích đầy 'thị phi'. Không ít lần, tình mới của Lương Bằng Quang trở thành nhân vật bê bối và hứng chịu chỉ trích từ cộng đồng mạng bởi những hành động và phát ngôn chẳng giống ai.



Dân tình ngao ngán khi cô nàng hết gây hấn với Ngọc Trinh rồi đến 'tình cũ' của người yêu là Yaya Trương Nhi. Dường như chẳng có Ngôi Sao nào không lọt vào tầm ngắm của cô gái này và 'cà khịa' đã trở thành bản năng của cô nàng.

Ngân 98 được biết tới với danh xưng 'hot girl thị phi'.



Sau động thái bất ngờ của Jolie Nguyễn ngày hôm trước khi đổi avatar facbook sang màu đen cùng dòng trạng thái khiến người hâm mộ hoang mang thì mới đây, khi vụ việc còn chưa hết hot thì Ngân 98 đã tranh thủ đưa Hoa hậu người Việt tại Úc 2015 lại lọt vào tầm ngắm của mình.



Theo đó, mới đây trên trang cá nhân của mình Ngân 98 đã đăng tải hình ảnh của Jolie Nguyễn trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ với dòng chú thích: "Bí quyết thành công". Nghe giọng điệu của cô nàng thì có vẻ chẳng tốt đẹp gì, mục đích chia sẻ chủ yếu chỉ để mỉa mai nàng hậu 1997 sau lùm xùm bán dâm 30 nghìn đô.

Bài đăng cà khịa của Ngân 98.



Cứ tưởng hành động của mình là hay và hài hước, ai ngờ người yêu của Lương Bằng Quang đã nhận 'gạch đá' đầy người khi thu về hàng loạt các bình luận trái chiều. Không ít người khẳng định Ngân 98 là: "Có hơn được người ta đâu mà đi cà khịa", "Chẳng so được với ai mà cứ tỏ vẻ thanh cao", "Làm gì mà ăn nói người ta kỳ cục vậy"...



Sau đó, dù đã lên tiếng thanh minh nhưng có vẻ như Ngân 98 vẫn không dập tắt được những lời lẽ thị phi đang hướng về phía mình. Nhiều cư dân mạng khẳng định, đây là bài học đắt giá cho bản tính chuyên thích đi soi mói việc người khác của cô nàng.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ