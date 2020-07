Ngân 98 khoe chỉ `dạo chơi mà bằng show cả năm` của người khác sau khi bị cấm diễn 4 tháng

Thời gian vừa qua, vụ việc Ngân 98 ăn mặc phản cảm khi đi diễn đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Sau vụ việc, Sở Văn Hoá và thể thao Hà Nội đã chính thức vào cuộc, xử phạt quán bar nơi Ngân 98 biểu diễn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, bê bối này còn khiến bạn gái Lương Bằng Quang bị cấm diễn 4 tháng.

Hình ảnh Ngân 98 mặc phản cảm đi diễn ở bar.



Trước thông tin này, mới đây trên trang cá nhân Ngân 98 đã chia sẻ dòng trạng thái, lập tức khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể, nàng 'hot girl thị phi' viết:



"Quan trọng là sắp nguy cơ Covid rồi mà như vậy thì con Ngân nó có đói không. 4 tháng sau nó có ngóc lên nổi không. Xin thưa 2 tháng vừa rồi tôi dạo chơi thôi mà bằng show cả năm của các ngài đấy chứ cười tôi. Bây giờ tôi xin phép tạm nghỉ ngơi kiếm tiền và đi nghỉ dưỡng đây. 4 tháng làm được bao việc!".



Được biết, đây là chia sẻ đầu tiên của Ngân 98 sau khi bị cấm diễn 4 tháng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, dòng trạng thái còn chưa kịp 'nóng' thì cô nàng đã vội xóa đi chỉ sau vài phút đăng tải.



Trước đó, cô nàng cũng khiến nhiều người chán ngán khi chia sẻ trong buổi Trước đó, cô nàng cũng khiến nhiều người chán ngán khi chia sẻ trong buổi livestream (phát sóng trực tiếp) về việc ăn mặc phản cảm khi đi diễn: "Sống sao cho vừa lòng thiên hạ? Phải nói với mọi người một câu như thế này. Đối với Ngân cảm thấy, làm vừa lòng thiên hạ, nó thiệt sự dễ, đối với Ngân là dễ nhá. Nhưng vì sao dễ mà Ngân không chịu làm, bởi vì đối với Ngân điều đó là ngu.

Phát ngôn của Ngân 98.

Đối với riêng Ngân, việc làm vừa lòng thiên hạ là dễ nhưng mà Ngân cảm thấy nó ngu, cho nên Ngân không có làm, Ngân thích thì Ngân làm, không làm hại tới ai là được rồi".



Thậm chí, khi những hình ảnh ăn mặc mát mẻ được chụp lại và lan truyền khắp nơi, Ngân 98 còn lên tiếng: "Cảm ơn mấy bạn đã chụp vòng 3 giả xấu xí của Ngân nha" khiến nhiều người choáng và liên tục để lại những bình luận vô cùng gay gắt dưới bài đăng.



Clip Ngân 98 mặc quần lọt khe đi diễn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ