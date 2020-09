Hướng dẫn tạo dáng sexy trong studio bạn trai, Ngân 98 khiến dân tình bỏng mắt vì liên tục 'lộ hàng'

Được biết đến là 'cặp đôi thị phi' nhất nhì showbiz Việt, Ngân 98 và Lương Bằng Quang luôn có nhiều cách để thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện. Hết ăn mặc phản cảm, livestream chia sẻ chuyện giường chiếu, mới đây cặp đôi lại tiếp tục khiến khán giả ngao ngán khi hướng dẫn tạo dáng chụp ảnh.

Có vẻ như cả 2 liên tục tạo điều kiện để đối phương khoe ra hết mức có thể. Khi yêu đương, các cặp đôi thường có thói quen giữ gìn cho nhau, ngoại trừ Lương Bằng Quang và Ngân 98. Dù chia sẻ clip hướng dẫn tạo dáng chụp ảnh nhưng những gì người xem thấy là những khoảnh khắc 'lộ hàng' của nữ DJ.

Diện chiếc váy đen 2 dây ngắn cũn cỡn, Ngân 98 hững hờ khoe nửa vòng 1 như phong cách thường thấy, chiều dài chiếc váy cũng chỉ đủ che qua mông. Chính vì lẽ đó, khi tạo dáng chụp ảnh sexy Ngân 98 liên tục để lộ một phần vòng 3 và nội y màu đen bên trong.

Tuy nhiên, Lương Bằng Quang vẫn thản nhiên mà cho tất cả lên clip của mình. Có lẽ anh nghĩ rằng nội y của bạn gái cùng màu váy nên sẽ khó bị mọi người phát hiện ra. Dù đôi lúc Ngân 98 có ý kéo váy xuống, nhưng do trang phục quá ngắn nên dù có kéo cũng không ăn thua.

Đây không phải lần đầu tiên Ngân 98 ăn mặc sexy phản cảm. Bạn gái Lương Bằng Quang thường xuyên xuất hiện với những phục hở bạo. Trên trang cá nhân của cô nàng cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bikini cắt xẻ táo bạo khiến người xem bỏng mắt.



Trước đây, trong một lần livestream khi Ngân 98 cho rằng, không nên thấy phụ nữ ăn mặc gợi cảm, sexy mà quy chụp rằng người ta dụ dỗ đàn ông, lôi kéo người khác ngoại tình. Khi đó, Lương Bằng Quang cũng không quên bổ sung: "Các bạn ơi, các bạn đang nợ Quang một điều rất lớn. Quang đã phải cùm chân bà này (Ngân 98) ở nhà, không cho bà ấy quằn quại, sexy ở ngoài và không làm khổ các gia đình đang rất hạnh phúc. Như vậy là đỡ lắm rồi đó! Công sức của Quang dã man lắm các bạn biết không?"

Thả rông bà này ra coi, bà ấy ăn mặc sexy, hở hang, ánh mắt của bà ấy rất nguy hiểm. Bà ấy rất là nguy hiểm, có thể dụ dỗ tất cả đàn ông"



Nhiều người cho rằng Nhiều người cho rằng Lương Bằng Quang quá tự tin về bạn gái của mình, thậm chí cho rằng cách ăn mặc quá mức hở hang của cô nàng là chuyện bình thường. Thậm chí, anh còn là người luôn ủng hộ và đồng hành những lần "phô diễn hình thể" của bạn gái.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ