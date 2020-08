Nhức mắt ảnh Ngân 98 mặc nội y nhưng lộ nguyên vòng 3, Lương Bằng Quang lập tức vào bênh

Cặp đôi thị phi Lương Bằng Quang và Ngân 98 từ trước đến nay vẫn khiến nhiều người ngán ngẩm bởi những hành động thể hiện tình cảm quá lố, cách ăn mặc nhạy cảm không giống ai hay thản nhiên livestream chuyện 'giường chiếu'. Cách đây không lâu, Ngân 98 còn bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm đi diễn. Thế nhưng có vẻ như chuyện này vẫn chưa 'nhằm nhò' gì với cô nàng.



Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lương Bằng Quang đã đăng tải ảnh chụp chung với bạn gái trong chuyến du lịch Phú Quốc. Đây cũng chính là chuyến đi mà anh chàng nhạc sĩ đã dùng nhẫn kim cương để cầu hôn Ngân 98 nhưng bị từ chối.

Hình ảnh được Lương Bằng Quang đăng tải.



Từ bức ảnh được đăng tải có thể thấy, Ngân 98 thoải mái diện bikini đỏ chót nhưng lại để lộ nguyên vòng 3 nhức mắt. Dù Lương Bằng Quang đã lên tiếng giải thích: "Gió nó thổi bay lên thôi, nhưng đẹp mà", dân tình vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa cho lắm.



Mới đây, Lương Bằng Quang khiến nhiều người chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh một chiếc nhẫn kim cương cùng lời chia sẻ: "Chuyện hôm qua giờ mới kể. Bạn ấy nói cho em vài tháng suy nghĩ".



Từ hình ảnh này có thể thấy, Lương Bằng Quang đã dùng nhẫn kim cương cầu hôn bạn gái Ngân 98 và bị cô nàng từ chối, cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Ngân 98 không ít lần khiến người xem nhức mắt bởi cách ăn mặc phản cảm.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc, không biết lý do từ chối của hot girl 22 tuổi là gì bởi trước đó, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới lộng lẫy, thậm chí tổ chức luôn cả bữa tiệc riêng tư với sự góp mặt của đầy đủ cả 2 bên gia đình



Clip Ngân 98 mặc quần lọt khe đi diễn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ