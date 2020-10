Đi ăn cùng bạn trai, Ngân 98 vẫn vô tư 'quên nội y' khoe vòng 1 ngộp thở

Vốn là 'cặp đôi thị phi' nhất nhì showbiz Việt, Ngân 98 và Lương Bằng Quang luôn có nhiều cách để thu hút sự chú ý của mọi người mỗi khi xuất hiện. Đương nhiên, chủ yếu sự chú ý đó đều theo chiều hướng tiêu cực.



Đặc biệt, phong cách ăn mặc của bạn gái Lương Bằng Quang luôn khiến người xem ngao ngán. Trên trang cá nhân, Ngân 98 thường xuyên xuất hiện với trang phục hở bạo, ngắn cũn cỡn, cắt xẻ táo bạo, thậm chí những bộ đồ 'tình thú' cũng được cô nàng diện không chút xấu hổ.

Do đó, kiểu ăn mặc quá mức của 9x là vấn đề khiến CĐM xôn xao. Không chỉ khoe dáng triệt để trên trang cá nhân, cô nàng còn thản nhiên mặc bikini đi diễn ở bar, mặc đồ hở hang livestream với khán giả, cùng Lương Bằng Quang nói về chuyện giường chiếu và có những hành động nhạy cảm khi đang phát sóng trực tiếp.



Tuy nhiên trước đó, dù có diện đồ hở hang thế nào thì cô nàng cũng chỉ livestream tại nhà. Mới đây, Ngân 98 bất ngờ 'chơi lớn' khi thả rông đi ăn nhà hàng cùng người yêu. Khi livestream giao lưu với khán giả, thứ đập vào mắt chính là vòng 1 quá khổ của cô nàng. Không có nội y nâng đỡ, vòng 1 của bạn gái Lương Bằng Quang nặng trĩu, o ép trong chiếc áo len mỏng bó sát, lộ cả bộ phận nhạy cảm.





Thế nhưng, khi người cho rằng ngực Ngân 98 đã quá khủng thì 9x thản nhiên đáp lại: "Vẫn chưa là gì, Ngân vẫn có ý định nâng cấp vòng 1 to thêm nữa". Sau đó, cô nàng thản nhiên ăn uống, quay clip trò chuyện với fan dù hiếc áo hằn rõ điểm nhạy cảm.

Trước đó cũng với kiểu áo này nhưng màu xanh nước biển, Ngân 98 cũng khiến người xem bỏng mắt khi không diện nội y.



Có thể thấy, Ngân 98 rất ưa chuộng những kiểu váy áo o ép, thậm chí khoe gần hết vòng 1. Chính vì điều này, có lần Lương Bằng Quang còn thản nhiên đụng chạm vòng 1 bạn gái khiến người xem không khỏi sốc.



Cách đây không lâu, Lương Bằng Quang còn đăng tải clip hướng dẫn tạo dáng chụp ảnh nhưng lại vô tư tạo ra nhiều cảnh 'lộ hàng' của Ngân 98. Cô nàng diện váy 2 dây màu đen ngắn cũn, hững hờ khoe nửa vòng 1. Chính vì lẽ đó, khi tạo dáng chụp ảnh sexy Ngân 98 liên tục để lộ một phần vòng 3 và nội y màu đen bên trong.



