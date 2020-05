Ngăn chặn nhóm 5 thanh niên trêu ghẹo thiếu nữ, trung tá công an bị chém đứt gân tay

Tin tức mới nhất ngày 29/5, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum sáng cùng ngày đã xác nhận, trung tá Nguyễn Trung Phước - Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Kon Plông bị chém trọng thương khi đi làm nhiệm vụ.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 27/5. Khi đó, trung tá Nguyễn Trung Phước cùng tổ công tác đang tuần tra theo kế hoạch ở trên đường Võ Thị Sáu, thị trấn Măng Đen thì phát hiện một nhóm thanh niên gồm 5 người đang gây sự và trêu ghẹo một thiếu nữ. Thấy vậy, trung tá lập tức tiếp cận và ngăn cản.

Trung tá Phước được đồng nghiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.



Theo Zing, lúc này nhóm thanh niên trên đã rút dao chống trả lực lượng đang làm nhiệm vụ. Trong lúc can ngăn, trung tá Phước bị đối tượng Phan Đăng Lai (17 tuổi, ngụ thị trấn Măng Đen) chém một nhát đứt ba gân ở giữa cánh tay phải. Do mặc áo giáp nên các cán bộ, chiến sĩ khác dù bị tấn công nhưng không bị thương tích.



Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên ngay trong đêm cùng ngày, nhóm này đã bị lực lượng chức năng bắt gọn và điều tra, xử lý theo quy định.



Trung tá Phước được đồng nghiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai). Tại đây, trung tá được các y bác sĩ phẫu thuật, nối các gân và Sức Khỏe đã ổn định. Theo lãnh đạo ông an huyện Kon Plông, hiện đối tượng Lai vẫn bị tạm giữ, bốn người còn lại đã được gia đình bảo lãnh về nhà.



