Ngán ngẩm gia đình bà Tân vlog liên tục sử dụng chiêu trò nấu nướng phản cảm để câu views

Bà Tân và các con đều sở hữu những kênh YouTube riêng đạt từ hàng trăm nghìn cho đến vài triệu followers - một thành tích hiếm gia đình nào có được. Loạt nội dung nấu ăn của gia đình này từng gây sốt mạng xã hội trong thời gian dài thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Thế nhưng bên cạnh những thành công về lượng người theo dõi hay số views thì gia đình này đã từng nhiều lần bị chỉ trích vì nội dung nấu ăn phản cảm, đặc biệt là khi độ hot của cả gia đình đã giảm sút. Mới đây nhất, gia đình này đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt khi nấu nguyên nồi cháo trắng với con gà còn nguyên lông để troll hai người em của mình.

Sau khi hai anh em ăn cháo, tìm gà trong nồi mới phát hiện ra trò chơi khăm. Cô em phun hết cháo trong miệng ra, rồi ba người rượt đuổi nhau như kết thúc nhiều vlog khác.

Liên quan đến thông tin con trai bà Tân Vlog đãi hai em ruột nồi cháo gà còn nguyên lông, ngày 7/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, ông đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo thanh tra Sở xác minh, làm rõ. "Theo báo cáo lại của thanh tra, clip nấu cháo gà còn nguyên lông xuất hiện ở trên mạng rất nhiều. Bởi vậy, tôi đã chỉ đạo các phòng chuyên môn vào cuộc kiểm tra, làm rõ xem có đúng video con trai bà Tân Vlog làm không, nếu đúng thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm về việc truyền bá những video, hình ảnh mất an toàn vệ sinh thực phẩm", lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết.

Chiêu trò "nhuộm màu" mâm cơm

Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Tân Vlog áp dụng chiêu trò này. Trong đó, có một dạo cả nhà bà Tân đã “nhuộm màu” thực phẩm hết lần này đến lần khác. Điều đáng lo là chất lỏng để tạo màu trong các video khiến nhiều người hoài nghi về nguồn gốc không đảm bảo, cách thức kết hợp với nước ngọt có gas để “nhuộm” đồ ăn cũng khó tả không kém. Hết nhuộm màu thịt thà, rau củ tới cơm, loạt hành động của gia đình bà Tân vlog sẽ dẫn tới hậu quả nhiều người trẻ kém suy nghĩ sẽ học đòi làm theo gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về Sức Khỏe

Gia đình này cũng thường xuyên thực hiện các clip nấu ăn không đeo găng tay khi chế biến thực phẩm, chưa kể các công đoạn, vị trí nấu cũng không đảm bảo vệ sinh.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ