Ngán ngẩm người đàn ông vô tư tiểu bậy giữa đường lúc dừng đèn đỏ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông vô tư tiểu bậy giữa đường lúc dừng đèn đỏ khiến nhiều người ngán ngẩm. Sự việc được cho là xảy ra tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo đoạn clip, khi mọi người đang cùng đứng chờ đèn đỏ thì một người đàn ông trung niên mở cửa xe ô tô màu đen và bước xuống. Theo một số người chia sẻ thì người đàn ông này có vẻ không tỉnh táo, dường như đang say rượu. Người này mặc đồ đen, không đi giày, vô tư đứng từ bậy giữa ngã tư đường trước con mắt hốt hoảng của những người xung quanh.

Chưa hết, sau khi "hành sự", người này còn thản nhiên cúi nhìn đường, sau đó giẫm qua giẫm lại... vũng nước tiểu của mình trước khi lên xe. Hành động này của người đàn ông khiến không ít người xung quanh ngỡ ngàng, trong đó có người đã dùng điện thoại ghi hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn video sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Không ít người đã tỏ thái độ bức xúc, ngán ngẩm trước hành động vô ý thức, kém văn minh của người đàn ông. Một số bình luận của cư dân mạng như sau:

"Người nhìn trông cũng có tuổi rồi mà hành động lại vô ý thức như vậy. Có bao nhiêu người ở đấy mà ông ta làm như chỗ không người vậy".

"Chắc do say rượu, bí tiểu quá nên làm liều. Chắc ông ta sẽ xấu hổ lắm khi nhìn thấy cảnh này sau khi tỉnh rượu".

"Ý thức kém quá. Tại sao ông ta không rẽ vào quán cafe uống cốc nước mát rồi đi nhờ quán".

Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị. Khoản 2 điều này quy định, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.



Theo Linh Chi/SKCĐ