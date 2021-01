Ngán ngẩm thanh niên lẻn vào đám tang, 'cuỗm' thùng tiền phúng viếng

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên trùm kín mặt, lẻn vào đám tang của một gia đình Bình Dương và trộm mất thùng tiền phúng viếng.

Ngày 6/1, cơ quan công an TP Thuận An cho biết đã trích xuất camera an ninh, tiến hành điều tra và truy bắt 2 thanh niên có liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh thanh niên lẻn vào đám tang khi phát hiện không có người (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 4/1, tại đám tang của một gia đình trên đường Hồ Văn Mên (P.An Thạnh, TP.Thuận An), có hai thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy chạy qua chạy lại khu vực này nhiều lần. Phát hiện không có người trông coi khu vực linh cửu, một thanh niên đã đột nhập và lấy trộm thùng tiền phúng viếng rồi leo lên xe của đồng bọn đang chờ ở ngoài để tẩu thoát.

Tên trộm cuỗm thùng tiền phúng viếng rồi tẩu thoát (Ảnh: Chụp màn hình)

Đến khi trời sáng thì gia chủ phát hiện thùng tiền phúng viếng bị mất và trình báo công an địa phương. Sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm thấy thùng tiền phúng viếng cách khu vực đám tàng khoảng 2km nhưng số tiền bên trong đã bị lấy hết.