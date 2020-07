Ngành Giáo dục Anh tổn thất 19 tỉ Bảng trong năm 2020-2021

Ước tính của Viện Nghiên cứu Tài chính Anh (IFS) cho rằng, ngành giáo dục đại học nói chung và các trường đại học tại Vương quốc Anh nói riêng sẽ chịu các khoản lỗ từ 3 tỷ đến 19 tỷ Bảng trong năm 2020-2021, phụ thuộc vào số lượng sinh viên quyết định không đăng kí nhập học. IFS cũng đưa ra báo cáo, trong khi phần lớn các trường đại học đều gặp những khó khăn về tài chính, sẽ có ít nhất 13 trường phải đối mặt với ‘thảm họa tài chính’: cứ 20 sinh viên theo học tại trường sẽ có 1 sinh viên bị gián đoạn việc học do ảnh hưởng của virus Corona.

Trụ sở Viện Nghiên cứu Tài chính Anh (IFS)

Giải thích về ước tính 13 trường sẽ đối mặt với thảm họa tài chính, IFS cho biết, các trường này sẽ không thể bù đắp khoản lỗ chỉ bằng cách cắt giảm chi phí hay cắt giảm nhân sự. Mặc dù Viện Nghiên cứu không chỉ ra cụ thể 13 trường nằm trong danh sách rủi ro cao nhất này, nhưng phần lớn các nhà giáo dục đều cho rằng những tổ chức giáo dục ở quy mô nhỏ, có dự trữ ít và đầu tư không lớn sẽ cần một gói cứu trợ từ chính phủ hoặc cơ cấu lại hệ thống nợ để có thể tồn tại tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Các trường Đại học tại Anh phải đối mặt với thảm họa tài chính do hậu quả của đại dịch COVID-19

‘Nếu chính phủ muốn tránh tình trạng xấu nhất xảy ra, giải pháp tiết kiệm nhất hiện nay là đưa ra một gói cứu trợ có giá trị 140 triệu Bảng cho ngành Giáo dục’ – Elaine Drayton, một trong những tác giả của bài nghiên cứu nhấn mạnh.

Phản hồi về bài nghiên cứu, Jo Grady, tổng thư ký của Liên minh các trường Đại học và Cao đẳng tại Anh cho biết, báo cáo của IFS là một trong những tin tức xấu nhất dành cho tất cả các sinh viên và các công chức làm việc trong ngành Giáo dục tại Anh. Vấn đề này có thể đi xa hơn câu chuyện về giáo dục khi ‘các trường đại học đang tìm cách sa thải nhân viên, bắt đầu từ những nhân viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số, người da màu’. Do vậy, tiến sĩ Grady cho rằng, các trường Đại học cần một gói cứu trợ toàn diện để bảo vệ công ăn việc làm, duy trì năng lực đào tạo và đảm bảo tất cả các trường đều vượt qua những khó khăn trước mắt.

Jo Grady, tổng thư ký của Liên minh các trường Đại học và Cao đẳng tại Anh

Theo một tính toán khác của IFS, với ước tính giảm 50% lượng sinh viên quốc tế cho kì nhập học mùa thu năm 2020, ngành giáo dục tại Anh sẽ mất 11 tỷ Bảng từ nguồn thu học phí và chi phí liên quan. Cũng theo đó, số lượng sinh viên EU cũng sẽ giảm một nửa do hạn chế đi lại giữa đại dịch mặc dù trong năm học này, các sinh viên ở EU vẫn được hưởng các đặc quyền giống như các sinh viên Anh, theo Guardian.

Theo Thùy Dương/SKCĐ