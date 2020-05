Ngáo đá, chạy xe lạng lách nẹt bô thách thức công an, nam thanh niên bị tóm gọn về trụ sở

Theo thông tin từ lực lượng 911 C ông an TP. Đà Nẵng cho biết, chiều hôm nay ngày 23/5, đã bàn giao đối tượng Trần Đình Dũng (23 tuổi, trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) ngáo đá , chạy xe lạng lách, ngông cuồng khiêu khích tổ công tác 911, cho Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) xử lý.